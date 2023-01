Mbappé le mete cinco goles al Pays De Cassel en la Copa

El francés marcó cinco tantos en la goleada (0-7) del PSG en Copa ante un rival de Sexta División Messi no entró en la convocatoria, pero Neymar y Mbappé estuvieron en el ataque

El Paris Saint-Germain goleó 0-7 al Pays De Cassel, rival cinco categorías inferior, en los dieciseisavos de Copa. Sin Messi, pero con un Kylian Mbappé que anotó cinco goles. Neymar y Soler redondearon la goleada.

FICHA TÉCNICA Copa de Francia PDC 0 ________________ 7 PSG ALINEACIONES Pays De Cassel Samson; Santrain (Delcourt, 67'), Zmijak, Thoor, Rapaille; Lecrec, Bruneel (Valdher, 80'); Sané (Itoua, 55'), Boudjema, Bogdanski (Djelema, 67'); Leganase (Rudent, 55'). Paris Saint-Germain Navas; Pembele (Hakimi, 59'), Danilo, Ramos (Bitshiabu, 67'), Mendes (Bernat, 46'); Vitinha, Soler, Sanches (Fabián, 59'); Ekitike (Gharbi, 67'), Neymar, Mbappé. Goles 0-1 M.29 Mbappé. 0-2 M.33 Neymar. 0-3 M.34 Mbappé. 0-4 M.40 Mbappé. 0-5 M.56 Mbappé. 0-6 M.64 Soler. 0-7 M.79 Mbappé. Árbitro Willy Delajod. T.A: Bruneel (30') / Neymar (26'). Incidencias Stade Bollaert-Delelis.

No hubo partido. Cinco categorías y centenares de millones de presupuesto separaban al Pays De Cassel, de la sexta división francesa, del Paris Saint-Germain. Los más románticos del fútbol soñaban con lo que hubiera sido una gesta histórica, pero Mbappé se encargó de dar el golpe de realidad.

El francés lideró la goleada del PSG con cinco goles. La sensación que desprendía era la de estar jugando en el patio del colegio contra alumnos dos o tres cursos menores. Superioridad infinita. El primer tanto tardó media hora en llegar, pero en apenas diez minutos Mbappé ya había anotado un hattrick, más un gol de Neymar.

A pesar de varias rotaciones, Galtier no quería sorpresas y situó un once con titulares como Danilo, Ramos, Mendes, Neymar y Mbappé. Jugadores de segunda línea como Soler, Vitinha o Renato Sanches acompañaron para redondear una goleada de trámite y avanzar a octavos. El mismo ex del Valencia anotó uno de los siete goles de los parisinos, y Mbappé sumó dos más a su cuenta particular para completar la 'manita'.