¡Mbappé jugará en un nuevo equipo y es totalmente inesperado!

El futuro de Kylian Mbappé se ha convertido en uno de los principales 'culebrones' del mercado de fichajes El jugador, que sigue de vacaciones, jugará un partido con el club Vent d'Etoudi de Camerún, según desvela 'Le Parisien'

El futuro de Kylian Mbappé se ha convertido en uno de los principales 'culebrones' del mercado de fichajes. El PSG con Al-Khelaïfi a la cabeza ha lanzado un ultimátum al jugador: o renueva o tiene la puerta abierta para abandonar París.

Pese a las constantes informaciones sobre su situación, Mbappé sigue en estos momentos de vacaciones. Marrakech, Miami y ahora Camerún están siendo los destinos del internacional francés para desconectar de todo lo que le envuelve.

El campeón mundial en 2018 visitará Camerún por primera vez, país de origen de su padre. Más allá de visitar la tierra de su familia, el futbolista también tendrá momentos para continuar disfrutando del fútbol.

Mbappé disputará un encuentro con el club Vent d'Etoudi, equipo camerunés de segunda división, según desvela 'Le Parisien'. Precisamente, el conjunto donde el ex tenista Yannick Noah es presidente de la Junta Directiva.

Noah explicó que "últimamente no han tenido la oportunidad de jugar porque el estadio no estaba en buenas condiciones. Me ofrecieron ser presidente de honor y obviamente acepté".

Además, según información de 'RFI', la visita de Kylian Mbappé acabará el sábado con una visita a la isla de Djébalé, donde se encuentra el pueblo natal de Wilfrid Mbappé, el padre del jugador.