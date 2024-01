Mbappé: "Cuando eres joven, no lo entiendes"

Kylian Mbappé siempre da que hablar. Su futuro, sea en el PSG, en el Real Madrid o en cualquier otro club, sigue estando en el aire. Aunque esta vez, el francés ha vuelto a estar en boca de todos por unas declaraciones que ofreció en una entrevista a 'Envoyé Special'.

Mostró su lado más humano y real, donde dio gran importancia la fundación que dirige junto a su madre, Fayza Lamari. Y volvió a obviar, una vez más, cualquier tema que tenga algún tipo de relación con su futuro.

Sin embargo, el momento más candente del programa llegó cuando recordó que su madre le envió a realizar tareas domésticas junto a ella cuando hacía prácticas en tercero, que coincidió con la invitación del Real Madrid a pasar cuatro días en su ciudad deportiva.

“Mi madre me llevó a sus aulas para limpiar. Eso fue una semana. Por aquel entonces, me había invitado el Real Madrid. Había hecho mis prácticas de tercer año (...) Pasé cuatro días allí. Vi todas las estrellas, todos los equipos... Y luego, ¡los tres días de limpieza!. Ahora te digo que no está mal, pero en aquel momento, no lo entendí. Pensé: “¿Qué demonios hace ella aquí? Yo estaba tranquilamente allí, ¡pero ella me ha traído aquí! Cuando eres joven, no lo entiendes", explicaba.

Habló sobre el dinero que recibe en el mundo del fútbol. “Cuando tenía 12 años, también pensaba que había demasiado dinero en el fútbol. Merezco el dinero que gano. No se lo he robado a nadie. Así funciona el mundo”. Y declaró, convencido, que sabía que "iba a convertirse en una estrella mundial".

Y recordó el Mundial de 2018, y quiso destacar que "no lo celebró como un loco". Mientras que, cuando se mencionó el pasado Mundial de Qatar, afirmó que "hubiera preferido no marcar gol y haber ganado la final".