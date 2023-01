Mbappé defiende a Zidane: "No se le puede faltar al respeto a una leyenda"

Unas declaraciones del presidente de la FFF sobre Zidane han 'enfadado' a Mbappé El atacante del PSG salió a defender al ídolo francés a través de Twitter

Al día siguiente de la formalización de la prórroga a Didier Deschamps al mando de la selección francesa hasta 2026, el presidente de la FFF Noël Le Graët fue preguntado por Zinédine Zidane, relacionado con la selección de Brasil. Una posibilidad que no parece ser ni fría ni caliente para el jefe del fútbol francés y que sus palabras han cabreado a la estrella francesa Kylian Mbappé.

Mientras Noël Le Graët decía este domingo en RMC que no tenía "nada que temer" sobre la posibilidad de ver a Zinédine Zidane al frente de la selección brasileña, Kylian Mbappé le respondía tajante en Twitter: "Zidane es Francia, no se le puede faltar al respeto a la leyenda", publicó el jugador parisino.

Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… 🤦🏽‍♂️ — Kylian Mbappé (@KMbappe) 8 de enero de 2023

Declaraciones del presidente de la FFF

"Me sorprendería si fuera allí (Selección de Brasil). Pero él hace lo que quiere, a mí no me preocupa. Nunca lo conocí, nunca nos planteamos separarnos de Didier (...) ¿Me dolería el corazón que se fuera allí? Yo, no tengo nada que sacudir. ¡Él puede ir a donde quiera! Puede ir donde quiera, en un club grande, una selección, me cuesta creerlo en lo que a él se refiere. ¿Si Zidane intentara localizarme? Ciertamente no, ni siquiera lo hubiera llamado por teléfono", declaró Noël Le Graët.