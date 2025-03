La madre de Rabiot se confiesa: "Hay miedo al PSG, a los qataríes"

Sigue dando que hablar lo sucedido en las gradas del Parque de los Príncipes en el clásico francés. En su vuelta a casa tras marcharse por la puerta de atrás, Adrien Rabiot -y también su madre- recibieron la ira de los aficionados del PSG con episodios violentos que sobrepasaron cualquier línea que se marque en un campo de fútbol.

"La promiscuidad se transmite de madre a hijo", "lealtad para los hombres, traición para las pu**s. De tal palo, tal astilla" o "Véronique, la perra..." fueron algunos de los hostiles mensajes que se pudieron ver en las gradas del Parque de los Príncipes. La madre del jugador anunció este lunes que iba a presentar una denuncia a las autoridades, aunque ha sido este martes cuando sus críticas han ido más allá...

En una extensa entrevista a L'Équipe, Véronique ha desvelado que sigue molesta por todo lo sucedido durante el partido. "No, no estoy herida, pero sí indignada y enojada. Para Adrien todo está bien, él permanece tranquilo. Pero no podemos dejar pasar tales comentarios", ha confesado. Lo cierto es que la madre no pudo asistir al partido por temas de seguridad, aunque admite que le hubiese gustado estar presente para ver a su hijo, capitán durante el partido contra el PSG: "No poder ir allí todavía es increíble. Esta es la primera vez que no puedo ir al estadio a ver a mi hijo", dice Véronique.

La inacción del PSG, cuestionada

La madre presentará una denuncia junto a su hijo, aunque evita explicar los detalles: "No puedo decir aún cuándo porque estamos hablando con los abogados y no quiero decir cualquier cosa. Pero cualquier queja que pueda presentar, la presentaré", desveló la madre del jugador. "Sabía muy bien que habría pancartas. Había recibido mensajes en redes sociales, incluyendo uno que decía: "Estamos esperándote a ti y a tu hijo. Recibirás el trato que mereces y su padre se estará revolviendo en su tumba"", advierte.

El París Saint-Germain, como entidad, sigue en el centro de la polémica por la inacción en los episodios hacia su exjugador. Véronique pone en el punto de mira al club parisino: "Saben muy bien que hay pancartas. Sólo tienen que pedir verlos", desvela. "Creo que hay un miedo al PSG, un miedo a los qataríes, a Nasser al-Khelaïfi. Hay demasiados riesgos financieros en juego. Y cuando se trata del PSG, todo el mundo está tratando de desviar la atención del asunto", ha expresado Véronique.

"Pienso que cuando surgen este tipo de problemas en las gradas hay una verdadera cuota de responsabilidad por parte de los clubes y no sólo en París", explica la madre afligida por la situación.

El jugador, por su parte, se encuentra bien a pesar de los ataques recibidos en las últimas horas. Tras el partido, Adrien Rabiot mandó un mensaje en redes sociales donde apuntaba directamente a Nasser al-Khelaïfi: "La clase no se compra".