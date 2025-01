El Lyon se 'harta' del PSG: "No les venderemos a nadie"

El Olympique de Lyon está inmerso en una situación complicada, límite. Descendido provisionalmente a la Ligue 2 por la DNCG debido a una deuda acumulada de más de 500 millones de euros, pues necesitaba ingresar con urgencia más de 100 millones antes de final de temporada para salvar los muebles, se veía venir que el mercado de invierno se viviría con especial intensidad en las oficinas del Parc OL. Tenían un precedente bastante reciente: el Girondins, quinto equipo más laureado de Francia, descendió hasta Cuarta División.

Claro está, que varios de los jugadores insignia del Lyon corrían verdadero peligro. El primer sacrificado, por ejemplo, fue un Gift Emmanuel Orban que se marchó al Hoffenheim a cambio de nueve millones tan solo un año después de su llegada procedente del Gent. Y, el último en salir, fue un Maxence Caqueret que se sumó al proyecto de Cesc Fàbregas en el Como, un traspaso que se cifró en 17 'kilos'. Ahora bien, la preocupación pasaba por los casos concretos de Malick Fofana, Georges Mikautadze y, sobre todo, el de Rayan Cherki, tesoro más preciado de Les Gones.

Maxence Caqueret, próximo refuerzo del Como / X

'RAJADA' A AL-KHELAÏFI

El París Saint-Germain ya se interesó por Cherki en el pasado, y se especulaba que podría ir a por él aprovechando la complicada situación del Lyon. Sin embargo, John Textor, dueño del club galo, se mostró muy tajante con la posible salida de cualquiera de sus futbolistas rumbo al conjunto parisino. En una reciente entrevista con RMC, expresó que su relación con Nasser Al-Khelaïfi ya no era la mejor, que se había roto con el paso del tiempo.

Rayan Cherki, la perla que gusta al PSG / @rayan_cherki

"Vender al PSG a Cherki o a Fofana? No, eso no sucederá. No quiero vender un jugador de esta calidad a Nasser (Al-Khelaïfi) hasta que nos demos la mano, compartamos una cerveza y decidamos juntos ayudar al campeonato francés. Mi relación con Nasser ya no es la que era. Por el momento no, no le venderé a nadie". Cortita y al pie. La postura del Lyon es clara, aunque está por ver cómo soluciona el club su tremenda deuda para evitar el descenso a la Ligue 2.