Luis Enrique: "¿Otra vez Mbappé? Qué aburridos sois los españoles..."

El Paris Saint-Germain arrancará su aventura en la Ligue 1 sin el sustituto de Kylian Mbappé. Lo hará este viernes ante el Le Havre como vigente campeón de Francia y de la Copa de Francia. Como es habitual, Luis Enrique atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro.

Todo el mundo esperaba una pregunta sobre Kylian Mbappé, la nueva estrella del Real Madrid, que se estrenó con el conjunto blanco con gol en la final de la Supercopa de Europa contra la Atalanta. "¿Cómo se sustituye a Mbappé, que marcó 40 goles?", le preguntaron. "Es mejor que cuatro jugadores marquen 12 goles cada uno, eso hará 48 en total y eso es mejor que 40", respondió el asturiano.

Pero no fue la única que le hicieron sobre el delantero de Bondy. De hecho, tuvo que responder a dos más. "¿Necesita el PSG un líder mediático como Kylian Mbappé?", le preguntaron. "Estoy muy contento con todos los jugadores que tenemos. Seguiremos desarrollando nuestro proyecto. Fichamos a un jugador por línea la temporada pasada. Tengo plena confianza en los que están. El líder del equipo es el PSG, el club. Como equipo, vamos a ser más fuertes en defensa y ataque", argumentó.

TRES PREGUNTAS SOBRE MBAPPÉ

Pero llegó la tercera, que no le haría demasiada gracia. "¿Has seguido los primeros pasos de Mbappé con el Real Madrid?", le cuestionó un periodista español, de nuevo, sobre el futbolista francés. "¡Pero qué aburridos son estos españoles! ¡Una pregunta más sobre Kylian! Bueno, no tengo nada que ocultar. Siempre me ha encantado Kylian, una personalidad extraordinaria y muy entrañable. Amaba al futbolista y al hombre y también quisiera aprovechar esta oportunidad para saludar a su hermano. Le deseo lo mejor y que el Real Madrid pierda contra nosotros", zanjó la pregunta.

Mbappé celebra su primer gol con la camiseta del Real Madrid / AP

Uno de los grandes debates sobre el mercado del PSG es si debe fichar a un recambio para Mbappé. El cuadro parisino busca a un delantero en el mercado, pero las opciones se van agotando. Tan solo queda sobre la mesa el nombre de Victor Osimhen, tasado en 130 'kilos' por el presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis. Por contra, muchos aseguran que Bradley Barcola está listo para echarse el equipo a la espalda.

BARCOLA, MUY DE SU AGRADO

Sobre el ex del Lyon, concretó que "deseo una mejora constante, un mayor aporte al equipo. Tiene todas las posibilidades para hacerlo. Tengo un requisito máximo, queremos participar en todos los títulos. Necesitamos la actitud que ha tenido desde el principio. Busco la superación individual y colectiva. Yo soy el responsable de esto".

Barcola, en una acción de partido ante el Barça / EFE

Después habló de los posibles fichajes que quedan por llegar, el asturiano explicó que "no lo sabemos, todo depende de nuestras oportunidades. Algunos jugados que queríamos no han podido venir. Mantenemos la calma", confirmó. Además, valoró las nuevas incorporaciones como Joao Neves, del que dijo que "es un centrocampista excepcional. Tiene cosas por pulir, pero ofrece infinidad de soluciones en el medio del campo y en ataque", y de Gabriel Moscardo, del que aseguró que "todavía estamos conociéndolo. Es un jugador de futuro y queremos que los jóvenes tengan tiempo de juego", aunque no descartó una cesión del brasileño.

Finalmente, Luis Enrique también habló del Olympique de Marsella y el Mónaco, dos de los equipos que prometen más 'guerra' en la Ligue 1. "Nunca se sabe. Al principio tenemos esta impresión (de que pueden pelear la liga). El año pasado no fue un campeonato fácil. Tuvimos un nivel muy alto para evitar que alguien más nos robara el título. Espero que mi equipo siga mejorando para despejar dudas. Estoy muy contento con el equipo que tengo. Nuestro objetivo es mejorar la plantilla", valoró.