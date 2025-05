Luis Enrique: "Mi trabajo en el Barça fue excepcional, se ha visto que no era tan fácil ganar la Champions"

Luis Enrique está a un partido de conseguir lo que nadie ha logrado en el París Saint-Germain: la Champions League. Primero, disputará la final de la Coupe de France ante el Stade Reims, el próximo 24 de mayo en Saint-Denis. Sin embargo, todas las miradas están centradas en la 'Orejona'.

El 31 de mayo, el PSG disputará su segunda final de la Champions en el Allianz Arena de Múnich contra el Inter de Milán de Simone Inzaghi. Un partido de máxima dificultad que espera ganar el asturiano, que ofreció una rueda de prensa en París este miércoles.

Precisamente, el entrenador español habló de la dificultad de ganar la Champions, trofeo que sí levantó en su etapa en el Barcelona. "Pienso en los dos partidos que nos quedan antes, pero lo bueno es que hemos llegado hasta aquí (la final de la Champions) por el trabajo de todo el año. Es el partido más importante al que hemos llegado, pero pocas veces en la carrera de un jugador o entrenador se juegan estos partidos, hay presión y hay que saber gestionarla, ese es el objetivo que tenemos", reconoció sobre la importancia del duelo de Múnich.

Luis Enrique, entrenador del PSG / EFE

"Vamos a intentar ser los primeros en hacer historia con el club, pero hay un rival que quiere lo mismo. Lo importante es que vamos a mantener nuestra idea. El trabajo que hice en Barcelona fue excepcional, está mal que lo diga yo, pero lo voy a decir. Decían que era fácil ganar la Champions con ese equipo, pero ya hemos visto que no era fácil ganarla. Este proyecto es más de construir, pero tengo suerte de tener muchos jugadores de muy alto nivel con mentalidad de equipo, y eso es difícil de ver ahora. El Inter también lo tiene. La final de Barcelona fue un gran trabajo. Ahora el trabajo y la mentalidad de todos hace que el trabajo sea más fácil", añadió sobre sus logros.

Luis Enrique junto a su hija Xana en la final de la Champions de 2015 / EFE

Ya hace diez años de aquella Champions que el Barça celebró ante la Juventus, pero para el asturiano tiene muchísimo valor. "Diez añitos es bastante, además en clubes no he estado en ninguno después del Barça. Creo que como entrenador es evidente que tengo mucha más experiencia que en aquel entonces. Recuerdo que en aquella final estuve muy nervioso y eso lo puedo mejorar. El resto, creo que todos los errores como jugador y entrenador han servido para vivir ahora con plenitud, y en ese sentido no tengo nada que cambiar", apuntó.

Finalmente, preguntado por un posible pronóstico, no se 'mojó'. "No lo sé, no soy adivino, pero vamos a intentar ser los primeros en hacer historia con el club, pero hay un rival que quiere lo mismo. Lo importante es que vamos a mantener nuestra idea. Creo que llegamos frescos y eso tiene que ver con el reparto de minutos. Para hacer eso necesitas un equipo, no once titulares, y cualquier equipo querría estar en nuestra situación", declaró. El 31 de mayo se resolverán todas las dudas posibles.