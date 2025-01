Luis Enrique tenía razón con Dembélé

2025 apunta a ser el año de Ousmane Dembélé. Como mínimo, su mes de enero pinta muy bien: tres goles en dos partidos. Se vistió de ‘anti-héroe' en Doha para brindar al PSG el primer título del año, el de la Supercopa de Francia (o Trophée des Champions), anotando el tanto decisivo en el 92’ ante un combativo Mónaco, en una final que olía a tanda de penaltis. Y, exactamente una semana más tarde, se apuntó un doblete en la visita del Saint-Étienne (2-1). Viendo cómo arrancó el curso… queda claro que el galo es toda una caja de sorpresas.

Su relación con Luis Enrique ha ido pasando por varias etapas. Hubo ‘turbulencias’. El desencadenante fue su ‘no convocatoria’ ante el Arsenal en Champions por motivos disciplinarios, "ha fallado a sus obligaciones como jugador con el resto de la plantilla", justificó el técnico asturiano. Solucionarían sus diferencias poco después, pero el extremo francés estaba muy lejos de su mejor versión. La tensión aumentó tras su expulsión en Múnich, que no quedó exenta de consecuencias.

Dembélé explusado frente al Bayern / Agencias

EL GALO SE ESPABILÓ

Luis Enrique decidió dejarle en el banquillo contra Nantes y Auxerre. No viajó a Salzburg porque debía cumplir sanción, pero se reivindicó ante el Lyon, aprovechando su regreso al once titular. Punto de inflexión, pues todo cambió. Inauguró el marcador, con un buen gol, tras una gran acción individual de Desiré Doué. Recuperó la sonrisa y, en zona mixta, se pronunció sobre su relación con Luis Enrique, quien precisamente había hablado de ello en la previa del duelo.

La relación entre Ousmane Dembélé y Luis Enrique está reparada / X

“Como dijo el entrenador en la rueda de prensa, no somos hermanos, no es mi padre. No somos ‘bros”. Es una relación entrenador-jugador. Intentamos hacer todo lo posible para que el París Saint-Germain crezca, gane títulos, juegue bien y guste a todo el mundo", aclaró. Y es que el asturiano no había a nadie indiferente cuando dijo que tenía la misma relación con todos los jugadores: "Soy un entrenador. No soy su padre, hermano o ‘bro’".

SE HA PUESTO SERIO: 3 GOLES EN LOS ÚLTIMOS 2 PARTIDOS

Golpe sobre la mesa, el suyo, pues reclamaba a gritos recuperar la confianza de Luis Enrique. Dicho y hecho. Titularidad en el crucial duelo ante el Mónaco y doblete para sentenciar la victoria. Uno de ellos, una vaselina mágica que silenció el Louis II. Sus números se estaban acercando a lo que se esperaba de él, ya sumaba ocho goles - ahora ya van diez - y seis asistencias en la Ligue 1.

Fabián, asistente de Dembélé en la final de la Supercopa de Francia / X

Quedaban atrás las tensiones entre ambos, pero no debía quedar en el olvido que, según explicaba L’ Équipe, Dembélé opinaba en su momento que el estilo de Luis Enrique no se adaptaba a sus características, su entorno no entendía qué demandaba el técnico asturiano.

¿SERÁ DECISIVO EN CHAMPIONS?

Para bien o para mal, los ‘castigos’ de Luis Enrique pusieron al galo en alerta, pues no estaba cumpliendo con las expectativas puestas en él tras la marcha de Kylian Mbappé. Tras ‘regalar’ el título de la Supercopa y lograr un trabajado triunfo ante el Saint-Étienne, parece evidente que Ousmane Dembélé se ha tomado en serio eso de ser el jugador más diferencial del PSG.

Dembélé ya ha superado la barrera de los 10 goles en la Ligue 1 / X

De hecho, suma seis tantos en los últimos cinco partidos, 11 en lo que llevamos de temporada, siendo la primera vez que supera la barrera de los 10 goles en una competición doméstica desde la 2015/16 con el Stade Rennais. Vaya, que está muy ‘enchufado’. Y que dure, pensarán en el PSG, pues su continuidad en la Champions no está para nada asegurada y su figura se antoja clave de cara a lo que viene.