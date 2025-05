Luis Enrique: "El Barça mereció estar en la final"

El PSG logró el billete para la final de la Champions League después de superar al Arsenal en las semifinales. Tras derrotar a los 'gunners' en el Emirates Stadium, el equipo parisino volvió a pasar por encima de su rival en el partido de vuelta.

No fue un partido para el recuerdo para el PSG, pero supo jugar sus cartas en todo momento. "¡Demasiada emoción! El Arsenal jugó muy bien. Tuvimos que defender, pero tuvimos la oportunidad de hacer algunos contraataques... muy difícil. No fue el partido que queríamos. Mikel Arteta casi me 'asesina' porque ha sabido llevar el partido a su terreno", señaló Luis Enrique en la primera reacción después del enfrentamiento.

El técnico asturiano admitió que su equipo no completó el partido que tenía en su cabeza a pesar de ganar al Arsenal: "Tuvimos que esforzarnos más para encontrar soluciones; fue difícil. Pero tuvimos ocasiones muy claras. La primera parte me resultó dolorosa."

Sin embargo, los jugadores del PSG soportaron la presión y sacaron adelante el partido. "Intentamos ganar confianza. Cuando un jugador ve que el partido no es normal, es el momento en el que piensa que tiene que retroceder para defender. Pero es al contrario; hay que presionar. Pero en la primera parte fue difícil. Sufrimos", agregó 'Lucho'.

Asimismo, Luis Enrique habló sobre su mentalidad para afrontar las diferentes situaciones. "Si mostrara mis sentimientos, me expulsarían en todos los partidos. Hice un análisis para tranquilizarme, para que mis jugadores entendieran que lo más importante es tener la mentalidad adecuada. Un volcán es catastrófico para el equipo. Siempre intento no hablar con los árbitros porque creo que sería malo para mis jugadores", apostilló.

Por último, se pronunció sobre la eliminación del Barça contra el Inter: "Me ha dolido que el Barça no estuviera en la final. Hizo seis goles y demostró qué tipo de fútbol se practica en Barcelona a lo largo de la historia. Merecían estar en la final. Pero jugar una final de Champions contra el Barça para mí hubiera sido lo peor".