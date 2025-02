Luis Enrique: "Somos mejores sin Mbappé"

Kylian Mbappé sigue estándo en boca de todos en el Parque de los Príncipes. La salida del astro francés del Paris Saint-Germain el pasado verano no ha generado tantas viudas como se esperaban. Luis Enrique advirtió en su momento que el equipo se vería fortalecido por la marcha del internacional 'bleu' al Real Madrid y el tiempo le ha acabado dando la razón al entrenador asturiano.

Mejor sin Mbappé

Lucho sacó pecho en la rueda de prensa previa al duelo frente al Mónaco de este viernes (21.05 horas). El míster español reconoció que no echan de menos a Mbappé y entiende que otros futbolistas han dado un paso adelante con la ausencia de la 'Tortuga'. "Fui muy valiente la temporada pasada cuando os dije que tendríamos un equipo mejor en ataque y defensa. Sigo pensando que somos mejores en ataque y defensa, los números están ahí para decirlo. Los jugadores lo tomaron como un reto. Por supuesto que nos hubiera gustado mantener a Kylian, porque todo el mundo quería a Kyky, pero el equipo está respondiendo muy positivamente, a un nivel espectacular", aseguró el míster de los capitalinos.

Luis Enrique se reafirmó en sus declaraciones e incidió: "Os dije que más que tener un jugador que marca 40 goles, quería jugadores que todos marcaran muchos. Ese es nuestro objetivo, seguir mejorando. Ante una situación que no queríamos pero que se produjo, la madurez del equipo es muy buena".

Dembélé, un líder

El exentrenador de Roma, Celta y Barcelona rompió una lanza en favor de Ousmane Dembélé. El gijonés dio galones al 'Mosquito' y exigió todavía un mejor rendimiento. Luis Enrique sabe que 'Dembouz' puede dar aún más de sí y mantener la regularidad goleadora que ha exhibido en los últimos partidos con el PSG. "Lo conozco de Barcelona, no personalmente, pero conocía sus referentes allí. Ousmane es un chico muy abierto. Está conectado con todos sus compañeros. Ahora mismo, está en un momento absolutamente espectacular. Sus estadísticas se han disparado en comparación con el principio de su carrera, eso es obvio. La idea con Ousmane es no ponernos ningún límite. Tiene que ser importante para el equipo, no solo marcar goles, esa es la clave. Para marcar un gol, alguien te tiene que dar una asistencia. Lo que buscamos con Ousmane es que siga siendo un jugador importante para el equipo. Que siga siendo un jugador determinante, con asistencias y esfuerzos defensivos, como ya lo hace. Y convertirse en un líder del equipo no sólo a nivel realizador. Ser un líder es algo diferente. Creo que Ousmane, muy claramente, puede convertirse en uno de los líderes del equipo en el futuro".

Con Dembélé todo es más fácil... ¡6 goles en 4 días! / AP

Sin dudas con 'Kvara'

El preparador del Paris Saint-Germain pidió calma con Kvaratskhelia, recientemente incorporado en el mercado invernal, y que poco a poco tiene que ir cogiendo la dinámica de grupo. Luis Enrique no quiere prisas con el georgiano, al que considera "un proyecto a largo plazo", pese al dineral invertido.