Luis Enrique, irónico: "En el Bernabéu no me insultaban"

Luis Enrique sabe bien de lo que habla. Nadie como él para encarnar un recibimiento hostil en campo ajeno. Lo sufrió varias veces en sus propias carnes. Vestido de azulgrana, haciendo callar al Santiago Bernabéu con su entrega y sus goles. Jugar en Chamartín frente al Real Madrid motivaba al máximo al asturiano, que disfrutaba como el que más viendo rabiar a la que había sido su afición.

Riesgo de suspensión

Es por eso que no entiende todas las especulaciones que se han escrito sobre el PSG-Olympique de Marsella que se disputará este domingo (20.45 horas) en el Parque de los Príncipes. El diario 'L'Équipe' advirtió que las autoridades vigilarán muy de cerca todo lo que suceda en las gradas del estadio, donde se espera una acogida poco cordial hacia a Adrien Rabiot, quien defendió la elástica de los capitalinos durante siete temporadas.

Clément Turpin, árbitro designado para el duelo, no tiene una tarea fácil y desde las altas esferas de la Ligue1 han dado consignas que, a cualquier conato de insulto o cántico homófobo, deberá suspender el partido. Ya pasó en diciembre ante el Lyon y podría volver a repetirse.

La pancarta de los ultras del PSG en contra de 'L'Équipe' / RRSS

Lucho, con sorna

Lucho tiró de ironía cuando le preguntaron en la rueda de prensa previa a 'Le Classique'. El gijonés esbozó una leve sonrisa antes de responder con una de sus frases sarcásticas. "No me acuerdo, pero yo creo que no me silbaban en el Santiago Bernabéu. Jamás me dedicaron ningún insulto ni nada por el estilo. Esto tiene mucho para debatir. No entraré en en ese juego. Y por supuesto tengo un gran respeto hacia todos los jugadores y a todos los rivales. No tengo nada que decir. Las leyes y las reglas deben ser para todos, no solo para un equipo”, apuntó el técnico del Paris Saint-Germain.

Luis Enrique, entrenador del PSG / AP Photo/Matthieu Mirville

Polémicas al margen, Lucho intentó calmar las aguas, tal y como hicieron desde la directiva con un mensaje público a la afición, en las horas previas a recibir al OM en casa. "Un clásico significa más calmar que motivar. El ambiente en estos partidos es muy especial. Todo lo que rodea a los clásicos es excitación. Ojalá sea un día para calmar y para llegar al partido en las mejores condiciones. Más calmar que motivar”.

Favoritos en la Champions

En la Ciudad de la Luz no se habla de otra cosa. La victoria en Liverpool en la tanda de penaltis ha desatado la euforia en un club que vive por y para levantar la Champions League. Miles de millones después y con un entrenador con cara y ojos al frente, los parisinos están en camino de lograr su anhelo.

Luis Enrique tuvo palabras de elogio hacia Unai Emery, entrenador del Aston Villa -su próximo rival y extécnico del PSG-. "Conozco bien Aston Villa. Es uno de los ocho mejores equipos de Europa ahora mismo. Conozco a Unai desde hace muchos tiempo y nos van a poner en dificultades. Está muy preparado. Es un entrenador de éxito. Respecto al Liverpool, me pareció una maravilla de partido, con una gran intensidad. Complicado para el equipo que no pasó, que es el Liverpool. Uno de los mejores equipos esta temporada. Creo que el resultado ha sido justo al final en función de los méritos. Incluso recuerdo que dije que firmaba perder en París y ganar en Anfield, algo que pasó. Fue una eliminatoria de altísimo nivel”, sentenció el asturiano.