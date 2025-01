Luis Enrique, sobre su hija fallecida: "Ojalá pueda festejar con el PSG"

Luis Enrique ya mostró en su docuserie 'No tenéis ni p*** idea" que tiene a Xana, su hija fallecida, muy presente en el día a día. El asturiano admitió que le acompaña y que es su fuente de energía en el día a día. En la previa del duelo frente al Lens, sábado 17.00 horas, el técnico del Paris Saint-Germain volvió a recordar su figura y admitió que está presente de forma espiritual en todas las victorias del equipo parisino.

"Tengo un recuerdo increíble porque a mi hija le encantaban las fiestas. Estoy seguro de que sigue festejando. Recuerdo una foto increíble con ella en la final de la Champions en Berlín ante la Juventus, donde plantó una bandera del Barça en el campo. Ojalá pueda hacer lo mismo con el PSG. Ella estará allí de manera espiritual y tendrá la voluntad de seguir con lo que me da la vida. da. A todos nos gustan las cosas buenas de la vida, también hay que saber superar lo que no nos gusta y las desgracias", reconoció el entrenador español, ganador del Triplete con el Barcelona.

Luis Enrique, en rueda de prensa con el PSG / EFE

Fichajes

Kvaratskhelia ya está en París pasando reconocimiento médico con el PSG. El georgiano será el refuerzo principal de los capitalinos en este mercado de fichajes. Lucho, sin embargo, no quiso comentar nada al respeto: "No tengo nada que decir", aunque sí argumentó que necesitan salidas para poder respetar las normas económicas de la UEFA. "No podemos reclutar ilimitadamente, hay que respetar el fair play financiero. Para que haya llegadas tiene que haber salidas. En un momento dado, el objetivo es que podamos decir que 'hay dos jugadores por posición y todos puedo jugar.', apuntó el gijonés.

La Champions, prioridad y duda Dembélé

Después de medirse al Lens, el PSG recibirá en el Parque de los Príncipes al Manchester City de su excompañero y amigo Pep Guardiola, un partido a cara de perro en el que ambos equipos se juegan su continudidad en la máxima competición continental. "La dinámica es positiva. Preferimos llegar a la Champions con una victoria. No huimos de la situación, estamos inmersos en ella y eso se debe a nuestro desempeño. Pero estamos completamente preparados y somos optimistas", aseveró Luis Enrique. El míster puso en duda la presencia de Ousmane Dembélé en el duelo liguero frente a los norteños ya que tiene un virus que le impidió entrenarse en la mañana del viernes, al igual que Marquinhos, que sigue al margen del grupo.