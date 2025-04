Luis Enrique: "Fui el entrenador más criticado de Europa porque rotaba mucho"

El Paris Saint-Germain de Luis Enrique quiere la triple corona. El asturiano, en su segundo curso al mando del equipo parisino, ya tiene en el bolsillo la Ligue 1. En su mente están ahora la Copa de Francia, que podrán levantar si son capaces de ganar al Stade Reims en la final, el próximo 24 de mayo, y la Champions League, torneo en el que ya están en semifinales después de superar al Aston Villa en cuartos. El último escollo antes de la final de Múnich, el próximo 31 de mayo, será el Arsenal de Mikel Arteta.

Antes de medirse al Le Havre en el Parque de los Príncipes este sábado (17:00 horas), duelo correspondiente a la jornada 30 del campeonato, Luis Enrique atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al choque.

No sería correcto pensar que aplastaremos a todos los oponentes. Nadie lo cree Luis Enrique — Entrenador del PSG

"Disfruté todo el partido. Jugamos mejor de lo que pensábamos. Hay cosas que necesitan mejorar. Creo que fue un partido de alto nivel que refleja lo que somos: un equipo muy valiente. Me gustó la actitud de mis jugadores a pesar de que cometimos errores. No sería correcto pensar que aplastaremos a todos los oponentes. Nadie lo cree. Somos uno de los cuatro favoritos para la Champions League. Seguimos aquí, como la temporada pasada. Somos el único equipo en este caso", empezó apuntando sobre la eliminatoria contra el Aston Villa, que superaron después de caer en el Villa Park por 3-2 en la vuelta.

El PSG celebrando el tercer tanto contra el Aston Villa / AP

En este sentido, el PSG podrá 'descansar' en los partidos de liga de cara a la semifinal contra el Arsenal de Mikel Arteta, que se deshizo de un Real Madrid muy endeble en cuartos. El equipo de Luis Enrique ya es campeón en Francia, por lo que podrá rotar sin problemas en el torneo doméstico. Sin embargo, el cuadro gunner también podrá hacer lo mismo en la Premier League. El torneo lo ganará el Liverpool, por lo que los de Arteta, segundos con 63 puntos en 32 jornadas, tienen prácticamente asegurado el billete para la próxima Champions.

"No, ni tampoco una desventaja. Ciertamente, existe un patrón común entre los ingleses. Sabemos a quién eliminó el Arsenal. Son uno de los mejores equipos de Europa y han tenido un rendimiento muy bueno con Mikel Arteta", valoró sobre su último oponente antes de la final de Múnich, que disputará contra Inter de Milán o Barcelona, en caso de superar las semifinales.

El gran objetivo de Luis Enrique

Luis Enrique fue muy claro sobre los objetivos de su equipo, que aspira al triplete con seriedad. "Nuestro objetivo es el más alto nivel. Queremos hacer historia y para ello tenemos que ganar todos los trofeos, incluido el que conocéis. Queremos ser los primeros en ganarlo. Pero más que los resultados, es el camino lo que me interesa. Tenemos esta fe, esta convicción", apuntó.

Luis Enrique charla con Khvicha Kvaratskhelia / AP

Antes de pensar en la Champions o en la Copa, el PSG tiene un compromiso ante el Le Havre este sábado en el Parque de los Príncipes (17:00 horas). "Este será uno de los partidos más duros de la temporada en términos de motivación. Ya veremos mañana, pero creo que será uno de los días más difíciles", opinó el asturiano, que se espera que haga rotaciones importantes en su once para dar descanso a los jugadores con más carga de minutos.

Fui el entrenador más criticado en Europa porque rotaba mucho. En Roma, en el Barça, en la Selección, en París... Luis Enrique — Entrenador del PSG

No obstante, Luis Enrique aprovechó para sacar pecho sobre una de sus decisiones como entrenador en todos los equipos que ha estado, y que tan buen rendimiento le está dando esta temporada: las rotaciones. "Fui el entrenador más criticado en Europa porque rotaba mucho. En Roma, en el Barça, en la Selección, en París... Cuantos más jugadores podamos incorporar, mejores seremos. Cuando no juegan no significa que no tenga confianza. Sigo siendo un entrenador que tiene confianza en estos jugadores", destacó.

Luis Enrique, en rueda de prensa / X

Sobre el equipo que puede tener la temporada que viene, no dio ninguna pista. "Para la próxima temporada no lo sé porque no sé qué títulos vamos a ganar. Quedan dos por ganar y un tercero, el Mundial de Clubes, que ya está prácticamente aquí la próxima temporada. Responderé después del final de la temporada", finalizó.