Luis Enrique: "¿Cómo se dice comediante en francés?"

El PSG sigue con su andadura en la Ligue 1 con la visita del Niza. El conjunto parisino, que está pulverizando todos los récords de una Ligue 1 ya ganada matemáticamente, tiene un nuevo duelo liguero antes del partido de ida de semifinales de Champions League contra el Arsenal.

Pese a la superioridad mostrada en el campeonato francés, los futbolistas del PSG todavía tienen motivos para seguir motivados frente al Niza. "Es un escenario especial. Creo que es la primera vez que nos pasa, que hemos sido campeones de liga con tantos partidos por delante. Menos mal que hay posibilidad de batir algunas marcas importantes, algo que nos motiva", explicó Luis Enrique en la rueda de prensa previa al duelo.

Para algunos sería un incordio, pero a 'Lucho' no le molesta jugar antes de un compromiso tan importante (Arsenal): "Esto es la teoría de la relatividad. Aquí cada uno mira las cosas como le interese. Tu sabes que cuando tienes una manta, o te tapa los pies o te tapa la cabeza. Esto es lo mismo. Si rota, porque rotas, si no rotas, si juegan los mismos porque se lesionan, si juegan los mismos porque se cansan... Cada entrenador escoge su línea e intenta de ser lo más productivo posible y ese es el resumen de la cuestión que me planteas".

Preguntado por el nivel de su equipo, el técnico asturiano sacó pecho del trabajo realizado. "Nos ha hecho mucho mejores en la Champions atravesar momentos complicados. Ahora estamos en otra fase del campeonato. Tenemos otra motivación. Queremos batir algunas marcas importantes para conseguir. Tenemos la obsesión por la Champions League. Llegamos en un gran momento, siguiendo el rendimiento de toda la temporada. Y estoy seguro de que vamos a ver una gran versión del PSG. Mañana es una oportunidad, contra un rival, de los mejores de la liga, para demostrarlo", apuntó.

Firma la derrota contra el Niza...

A pesar de dar importancia a todos los encuentros, el PSG se focaliza en estos momentos en la Champions: "Si te soy sincero, si alguien me dice que pasamos a la final de Champions y pierdo contra el Niza, pierdo ahora encantado. No ha sido nuestro objetivo luchar por los récords. Si alguien me podría asegurar que mañana perdemos contra el Niza y pasamos a la final de Champions, lo firmo ahora mismo. Pero, como nadie me lo puede asegurar, y somos un equipo ambicioso, por eso estamos en esa posición de batir los récords, lo más importante es llegar contra el Arsenal al 100%".

Y para ganar cualquier título, Luis Enrique tiene muy clara la receta. "No especulamos. Esto no se trata solo de ganar trofeos, pero estoy convencido de que se pueden ganar trofeos jugando de manera ofensiva, atacando. Es lo que siempre he sentido", indicó.

"¿Cómo se dice comediante en francés?"

Como es habitual, Luis Enrique volvió a dejar un momento muy curioso en la rueda de prensa. Un periodista le estaba introduciendo una cuestión sobre la importancia del idioma en el vestuario por su mejora con el francés, pero el técnico asturiano le interrumpió para preguntarle "¿cómo se dice comediante en francés?", con una sonrisa en su rostro.

Tras la puntualización, el periodista terminó la pregunta y 'Lucho' respondió. "Importa poco cuál es el idioma del equipo. Es importante que el jugador francés aprenda de otras escuelas, que escuche el inglés, el portugués, el español, el alemán, el ruso, da igual. Es una muestra al mundo de lo importante que es la comunicación. Voy despacio con el francés, pero voy seguro. Aprender la lengua en el país en el que trabajo es vital. Es una de mis motivaciones. Tengo un gran amigo en Italia que me dijo en Roma que, cuando uno aprende una nueva lengua, tiene una vida nueva, empieza a entender de una manera nueva a las personas, al país, a las personas. Es un consejo que doy a mis jugadores siempre. Es un escenario muy positivo y nuevo", explicó.