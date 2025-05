Luis Enrique da la última hora sobre Dembélé: "Estamos abiertos a su decisión"

Penúltima puesta en escena del París Saint-Germain de cara a esos últimos dos 'escollos' para cosechar un triplete histórico. Con el título de la Ligue 1 en el bolsillo desde hace varias semanas, el Parque de los Príncipes despedirá la competición liguera ante el Auxerre.

Plenamente consciente de lo que viene, Luis Enrique concedió unas breves "vacaciones" a su plantilla para desconectar unos días antes de centrar todos sus esfuerzos en los próximos 24 y 31 de mayo, final de la Coupe de France contra el Stade Reims y final de la Champions League ante el Inter de Milán.

Presnel Kimpembe fue la única ausencia de una sesión de entrenamiento previa de la cual sí formaron parte los jóvenes Kamara y Mbaye. Acto seguido, Luis Enrique compareció ante los medios para, no solo valorar el compromiso liguero, sino este tramo final tan decisivo de temporada.

RECONOCIÓ SU "ERROR"

"Recuerdo la fiesta del año pasado como un error mío, porque no disfruté de las festividades después de un año entero de trabajo. Espero disfrutarlas mañana, independientemente del resultado. Estas celebraciones postpartido a veces son complicadas. Pero mañana tenemos que tomarnos el partido lo más en serio posible. Es hora de celebrar con nuestra afición", arrancó, sincero.

Luis Enrique aplaude a la hinchada del PSG / @PSG_inside

El equipo está más que preparado. Aprovechó para halagar a un Gonçalo Ramos "indiscutible para nosotros", pues ha participado en 24 acciones del gol pese a estar tiempo lesionado y "es maravilloso entrenar a un jugador como él".

"Si miras el balance de la liga, estuvimos mucho mejor que el año pasado. La diferencia parece enorme, pero no recuerdo ningún partido fácil fuera de casa, ni esta temporada ni la pasada. No le quito mérito a la victoria. Estuvimos muy bien. El año que viene, la lucha por Europa volverá a estar muy reñida. Cuanto más reñida, mejor. Es una fuente de motivación", detalló sobre la exigencia - siempre cuestionada - en Francia.

Gonçalo Ramos celebra su gol ante el Manchester City / EFE/EPA/YOAN VALAT

'DEMBOUZ' ESTÁ DE VUELTA

Ousmane Dembélé regresa a la acción. Ausente ante Estrasburgo y Montepellier por precaución, apunta al Auxerre. "Cuando damos un periodo de descanso, es el periodo máximo de descanso. Pero si el jugador quiere venir, estamos abiertos a su decisión. Intentamos gestionar los periodos de descanso y de desconexión del fútbol. Pero el ser humano se adapta a todas las situaciones".

Dembélé, elegido mejor jugador de la Ligue 1 / @UNFP

"EL DÍA QUE DEJE DE APRENDER, PARO"

Dejó una interesante reflexión sobre cuándo estaría listo para poner punto final a su aventura en los banquillos: "El día que dejo de aprender o de intentar aprender, me detengo y me voy a casa. A los 34 años, cuando me retiré, seguía aprendiendo. Cometí muchos errores que ya no cometo. Siempre se aprende, incluso de los jugadores jóvenes. ¿Qué he aprendido esta temporada? Mi obsesión siempre es ayudar a los jugadores, al equipo. Esta búsqueda continua de la mejora para el equipo y los jugadores es mi motivación".

HALAGOS A 'CARLETTO'

También dedicó unas palabras a Carlo Ancelotti, que termina ciclo en el Real Madrid para poner rumbo a Brasil: "Es positivo. Me parece que no hay ningún entrenador que haya tenido una carrera similar a la de Carlo Ancelotti. Es una persona fantástica tanto dentro como fuera del campo".

Ancelotti y Vinicius seguirán juntos en Brasil. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"No voy a desear muchos títulos a Brasil y a Ancelotti, porque quiero que mi selección tenga el mayor éxito posible, pero es fantástico que un italiano pueda entrenar a la selección brasileña. Es una mezcla muy positiva", bromeó.