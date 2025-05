Luis Enrique, contundente sobre el Triplete: "Queremos hacer historia"

Luis Enrique y el Paris Saint-Germain pueden poner la segunda pata a ese Triplete que tanto ilusiona en el Parque de los Príncipes. El Reims es el 'sparring' la antesala al premio gordo del próximo día 31 en Múnich. La Copa de Francia será el laboratorio de pruebas previo a la gran final de Champions que puede coronar una temporada inmejorable en la ribera del Sena.

"Hacer historia"

El asturiano, sin embargo, no quiere confianzas. Ha costado mucho llegar hasta este punto. Momentos difíciles a lo largo de una campaña atípica en París, la primera sin Mbappé en la escuadra capitalina. Es por eso que no quiere ni oír hablar del Triplete. No quiere "vender la piel del oso antes de cazarlo". Eso sí, el asturiano ambiciona "hacer historia". Ese era su objetivo antes del curso y está en camino de ello. "Desde el primer día nuestra meta era la de hacer historia. Tener la oportunidad de jugar finales y ganarlas era nuestro objetivo. Ahora sólo nos falta poner la guinda al pastel, pero hay que ser cautos. Estar tranquilos. Centrados en lo que nos trajo aquí. No hay que cambiar ni la mentalidad ni la metodología", asveveraba el técnico gijonés.

"Una final siempre es especial"

Luis Enrique apeló a la emotividad de jugar una final de Copa para centrar a su plantilla en el partido de este sábado. El día 31 de mayo queda todavía lejos en los pensamientos del míster parisino: "Será un partido especial. No es difícil motivarse para disputar encuentros como éste. Será fácil. Jugar una final copera siempre es algo extraordinario. Hay un estadio grande, dos grupos de aficionados. Estoy seguro que ningún jugador pensará en el Inter".

Luis Enrique, entrenador del PSG / EFE

El exentrenador y exfutbolista del Barcelona incidió, como ha venido diciendo durante todo el año, que esta temporada han mejorado muchos aspectos del juego respecto al curso anterior, cuando contaba con el ahora madridista Mbappé. "Esta campaña hemos conseguido mejorar muchas cosas. Estamos más frescos gracias a la rotación de los futbolistas durante el año. Hubo muchas críticas pero ha sido positivo", concluyó.