Luis Enrique se basta sin Dembélé y ya entona el alirón

Parecía, a priori, bastante complicado que se dieran las tres premisas que necesitaba el París Saint-Germain para proclamarse campeón de la Ligue 1 un 29 de marzo. Por un lado, el equipo que estaba llamado a, como mínimo, discutirles loa corona, el Olympique de Marsella, tenía que perder ante el Stade de Reims. Por el otro, Mónaco y Niza debían empatar en el último encuentro de la tarde-noche del sábado. Y, por supuesto, ellos tenían que salir Geoffroy-Guichard con los tres puntos bajo el brazo.

Pues bien, se cumplió el primero de los resultados: el Reims, con muy poco, metió tres goles al OM. Rídiculo de los de De Zerbi ante un rival que no conocía la victoria desde el pasado mes de octubre y no veía portería desde hacía más de un mes. Arrancó el curso y parecía que sí, que el Marsella sería capaz de aguantar el tipo y hacerle cosquillas a un PSG que no pensaba en otra cosa que en levantar su decimotercer 'Championnat', el décimo de los últimos trece. Pero se habían dejado ir con el paso de las jornadas.

'LUCHO' MIRA DE REOJO AL LOUIS II

Antes, eso sí, de esperar a que monegascos y nizardos se repartieran el pastel en el Derbi de la Costa Azul, a los parisinos les tocaba hacer los deberes. Teniendo en cuenta que les venía un calendario ajetreado - 'semis' de Copa ante el Dunkerke el martes 1, jornada liguera contra el Angers el sábado 5 y ida de los cuartos de Champions frente al Aston Villa el miércoles 9 -, Luis Enrique agitaría el avispero. De hecho, no se le vio demasiado eufórico en la previa, cuando se le preguntó por la posibilidad de ser campeones en marzo: “Me parece totalmente anecdótico", aseguró. Fiel a su esencia.

Safonov por Donnarumma - que no tuvo su día contra Alemania - y un banquillo de lujo con Marquinhos, Nuno Mendes, Vitinha... y Ousmane Dembélé. El Saint-Étienne, uno de los clubes más históricos de Francia, es penúltimo, a un punto del partido de promoción y a tres de la salvación.

Sucedió lo que pocos esperaban que sucediese y 'les verts' hicieron saltar la sorpresa en el Geoffroy-Guichard. Consiguió Horneland encerrar a los de 'Lucho' en su propio campo y, con muchísima personalidad, Stassin cazó un balón en el área que envió con su testa al fondo de la red. Séptimo tanto para el belga, que apunta maneras.

DOUÉ VALE POR DOS

Gonçalo Ramos salió al rescate y, desde los once metros, devolvió la igualdad inicial al marcador. El Saint-Étienne estaba causando muchos problemas a un PSG que se resentía sin Dembélé, pues el '9' luso no estaba ofreciendo esa claridad que sí brinda el galo en esa demarcación.

Paso por vestuarios y volvía a rodar de nuevo el balón. Y, en un abrir y cerrar de ojos, los de Luis Enrique le habían dado la vuelta a la tortilla. 1-3. Dianas de Kvaratskhelia y Doué. Terminó la resistencia local y el césped ya estaba inclinado hacia la meta de Larsonneur. Se sumó a la fiesta un Joao Neves que evidenció la fragilidad defensiva del Saint-Étienne. Completó la 'manita' Doué, que firmó un doblete. Ya en el añadido, 'mojó' Mbaye, que volvió a aprovechar su oportunidad. Todas las miradas están puestas en el Louis II, pues en París ya se preparan para cantar el alirón.