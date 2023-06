Lucas Hernández ya está en París para firmar por el PSG

El Bayern de Múnich lo reemplazará con el coreano Kim Min-jae, como se reveló hoy El montante de la operación rondará los 50 millones de euros y firmará por tres campañas más una opcional

Lucas Hernández será el sustituto de Sergio Ramos en el centro de la defensa del Paris-Saint Germain.

El zaguero francés jugará en su país, según anunció el periodista Fabrizio Romano con su ya tradicional 'here we go!' (allá vamos) cuando un traspaso está cerrado.

Finalmente se llegó a un acuerdo entre Bayern de Múnich y PSG, tal y como se esperaba desde la semana pasada. Las cifras del traspaso están entre los 48 y los 50 millones de euros, y Lucas firmará en principio por tres campañas con opción a una cuarta.

El futbolista galo, que se recupera de la gravísima lesión de rodilla que sufrió en el pasado Mundial de Qatar, ya se encuentra en París y hoy mismo podría firmar su contrato.

Mientras tanto, el Bayern de Múnich lo reemplazará con el zaguero surcoreano Kim Min-jae, tal y como se reveló hoy.

Además, en esta operación hay un beneficiado en LaLiga, el Atlético de Madrid. El club rojiblanco recibirá un importante ingreso si se cierra su traspaso al PSG ya que LKucas estuvo desde los 11 hasta los 23 años en la Academia, por lo que hay derechos formativos a recibir.

Para aquel canterano que haya militado en su club de crecimiento entre los 18 y los 21 años ininterrumpidamente, existirá unos derechos de formación relativos al 15% en el traspaso. Un dinero que nunca le viene mal al cuadro colchonero.