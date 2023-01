Lluvia de 'palos' a Neymar en Francia

L’Equipe censura duramente el estado de forma del brasileño tras la derrota ante el Rennes (1-0) "¿Nos damos cuenta de que, en cuanto a contratación y salario, es el mayor fracaso de la historia del fútbol?", afirma el periodista Daniel Riolo

Neymar vuelve a estar en el ojo del huracán. El brasileño, que no pudo destacar en el Mundial, en el que pasó sin pena ni gloria, perjudicado además por una lesión, no ha recuperado su mejor nivel con el Paris Saint Germain.

Nada queda de su espectacular inicio de temporada, en la que intentó devolver con su mejor versión la confianza que había puesto el club parisino con su renovación hasta 2027.

La decepción de Qatar ha dejado secuelas en el brasileño, que no es ni sombra de lo que fue.

Y pese a que sus números siguen siendo más que brillantes, 15 goles y 13 asistencias en 22 encuentros, la realidad es que su juego queda ahora muy lejos de esas cifras.Ya en su primer encuentro tras el Mundial, el 28 de diciembre ante el Estrasburgo, fue expulsado en el minuto 60. Se perdió el partido ante el Lens y también el de Copa ante el Châteauroux al no estar totalmente recuperado de su lesión en el Mundial.Reapareció ante el Angers pero se le vio cojeando y arrastrando unas molestias que le impiden desarrollar su juego en plenitud.

Pero ante el Rennes, este pasado domingo, ofreció su peor versión. y el diario L'Equipe fue implacable otorgándole un 3 de calificación y un comentario muy negativo: "Como contra el Angers a mediados de semana, el brasileño bajó demasiado a buscar balones e intentó demasiadas veces marcar la diferencia en solitario. El resultado fue que perdió balones en zonas complicadas y casi nunca causó peligro en el área del Rennes. Una actuación preocupante a un mes del Bayern".

Más crítico fue el periodista Daniel Riolo: "¿Nos damos cuenta de que Neymar, en cuanto a contratación y salario, es el mayor fracaso de la historia del fútbol?. No se me ocurre un fracaso más grande por lo que costó, es horrible. Que haya estado bien en dos partidos de Final 8 en 2020 no significa que te vaya a salvar la vida".