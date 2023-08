'Le Parisien': Luis Campos en la cuerda floja del PSG

Según informa 'Le Parisien', Luis Campos podría dejar el PSG al finalizar el mercado de fichajes La buena sintonía con Jorge Mendes y el 'enfado' de Mbappé con el club y la mala relación con Al-Khelaïfi serían los culpables de la decisión

El PSG estaría pensando en destituir a su director deportivo, Luis Campos en cuanto temine el mercado de fichajes que cierra el próximo 31 de agosto. Según ha avanzado 'Le Parisien', el portugués esta discutido por la mala relación que tiene con el máximo responsable del PSG, Nasser Al-Khelaïfi. En los últimos meses la relación se ha enfriado mucho y en mayo ya estuvo a punto de dejar París. El pasado mes de julio, el PSG tanteó a Paolo Maldini como posible sustituto de Luis Campos. La pretemporada no ha empezado nada bien y el club está económicamente en ruina financiera y deportivamente, un fiasco continuo desde hace años.

Al 'jeque' no le está gustando nada la buena relación de Luis Campos con el famoso agente Jorge Mendes y este sería uno de los motivos por la pérdida de confianza con el Director Deportivo. El fichaje que está a punto de firmar, Gonçalo Ramos, no generaba unanimidad en Qatar, pero ha sido una petición expresa de Luis Campos y su relación con Mendes ha facilitado las negociaciones, motivo por el cual el enfado de Al-Khelaïfi ha ido a más en las últimas horas.

A esto se añade que el PSG considera que Campos es uno de los culpables de que Mbappé no haya renovado. Campos, según 'Le Parisien', estaba en contra de que el capitán de la selección francesa fuera descartado de la gira por Japón. A pesar de haber reiterado que era un error no convocarle, el PSG le desoyó y decidió, en una medida trascendental para su futuro, dejarle en París con los otros jugadores 'descartados'. Al portugués, los dirigentes del PSG le achacan que no haya sido capaz de darle garantías suficientes a la estrella francesa para estampar una firma de renovación hasta 2025.

La aventura de Luis Campos podría durar solo una temporada. Llegó en junio de 2022 para sustituir a Leonardo, quien fue destituido tras estar tres temporadas en la responsabilidad de la dirección técnica del PSG. El brasileño también tuvo sus más y sus menos con Al Khelaïfi, quien tiene un carácter muy fuerte y no le tiembla el pulso para hacer un cambio de rumbo en cuestión de segundos. El club sigue con problemas internos y la figura de Luis Enrique, de momento, no tiene demasiada responsabilidad en unas decisiones que vienen desde arriba. El de Gijón se lo está mirando todo 'desde la barrera'.