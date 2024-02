Layvin Kurzawa, un ahogo para el PSG

El PSG planeaba varias salidas más que necesarias en invierno. Futbolistas como Hugo Ekitiké, sin oportunidades con Luis Enrique, acabaron abandonando el club en las últimas horas de mercado. Sin embargo, hay otros a los que no les han encontrado destino. Uno de ellos, Layvin Kurzawa, que no aporta prácticamente nada al equipo.

A sus 31 años, el defensor seguirá en el Parque de los Príncipes hasta final de temporada. Con el paso de los años ha ido perdiendo protagonismo, algo entendible teniendo en cuenta que ha bajado un listón en su rendimiento, y que el PSG fichó varias piezas importantes en los últimos años para empezar a renovar el carril izquierdo, como Nuno Mendes o Lucas Hernández.

En 2022, ya con el cartel de 'en venta' colgado en el cuello, salió cedido al Fulham, pero tampoco pudo sumar todos los minutos de juego que buscaba (solo jugó seis partidos).

8 MINUTOS DESDE QUE EMPEZÓ LA TEMPORADA

Con un caso casi calcado al de Hugo Ekitiké, el asturiano no cuenta absolutamente para nada con él. Solo ha disputado 8 minutos en lo que va de temporada, en la novena jornada de liga contra el Estrasburgo (3-0).

Layvin Kurzawa, durante un partido con el PSG / EFE

Pese a no haber sufrido ningún problema físico importante, no entra en una convocatoria desde el pasado 3 de diciembre, donde no jugó ni un segundo en la victoria del PSG ante el Le Havre (0-2).

UNA RENOVACIÓN QUE 'CONDENÓ' AL PSG

Sobre el papel, su fichaje está bastante amortizado. Llegó el verano de 2015 procedente del Mónaco a cambio de 25 millones de euros, y acumula 145 partidos defendiendo al club parisino, en los que ha marcado 14 goles y ha repartido 23 asistencias. Pero termina contrato en junio y todo apunta a que saldrá libre entonces, sin dejar ni un solo euro en las arcas del club.

En julio de 2020, Leonardo, director deportivo del PSG en aquella época, decidió renovar al lateral izquierdo cuatro años más, hasta junio de 2024. La propuesta que pactaron ambas partes se fijó en un sueldo cercano a los 600.000 euros brutos mensuales, algo que el jugador aceptó prácticamente sin pensarlo.

Layvin Kurzawa, ante el FC Barcelona en Champions / SPO

Ahora, Kurzawa se ha cerrado en banda a dejar París porque ningún otro equipo puede ofrecerle las increíbles condiciones salariales que percibe en el PSG. Durante este mercado de enero, varios clubes se interesaron en él, como el Galatasaray, según apuntó 'Le Parisien', pero el jugador no estuvo por la labor de salir, y lo hará en junio como agente libre.