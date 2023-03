Lahm cree que Mbappé debería dejar París

El exjugador del Bayern está convencido de que el talento de Mabppé no se integra en el PSG Lahm cree que "el PSG no es un equipo"

Al PSG no dejan de caerle palos. Tras la eliminación en octavos de Champions frente al Bayern, resulta evidente que el proyecto no termina de funcionar a pesar de contar con una de las plantillas más millonarias del fútbol mundial. El último en dar su opinión ha sido Philipp Lahm, que tiene claro que Mbappé debería irse de París para poder potenciar su talento.

Tras la derrota europea de los de Galtier frente al Bayern, el exjugador del equipo alemán repasó el partido con el medio francés l'Équipe. Lahm fue contundente: el PSG no permite a Mbappé explotar su máximo rendimiento. "El caso de Kylian Mbappé es una historia en sí misma. Sin duda tiene las cualidades de un jugador de talla mundial, pero su talento no se integra con el resto del equipo. En Múnich, solo esperó a que el balón le llegara a los pies. No imagino la dimensión que podría tomar la carrera de Mbappé si estuviera fuera del Paris Sant-Germain", afirmó a la prensa.

Sin embargo, según Lahm no es únicamente el caso de Mbappé, sino que la plantilla del equipo parisino está plagada de estrellas de talla mundial que no logran mostrar su talento: "Mbappé se integra a la selección de Francia como Lionel Messi en Argentina. El PSG tiene, por tanto, a los dos jugadores que sacudieron el planeta en la final del Mundial hace tres meses. Messi y Mbappé, más Neymar, el mejor brasileño de la última década. Los jugadores del PSG simplemente no saben cómo anotar colectivamente o cuál debería ser su contribución".

Y no pasa solamente con el tridente en ataque, sino que hay jugadores de mucha calidad que se ven opacados en el club: "Marco Verratti es un buen ejemplo. Es un buen futbolista, seguro con el balón y preciso en las entradas. Uno de los mejores jugadores de la selección italiana. Pero con la camiseta del PSG no funciona. Sergio Ramos, un gran central, todavía muestra calidad incluso a su edad. Pero esto no se refleja sobre el terreno. El PSG no es un equipo".

Lahm asegura que el problema viene de arriba, del modo en que se ha gestionado el proyecto del PSG. Se ha invertido mucho dinero pero no se ha logrado construir un equipo sólido: "Este equipo de precios exorbitantes se asemeja a una tienda de lujo, exhibiendo piezas preciosas que son admiradas por todos, pero que nadie puede pagar. Llama la atención pero solo funciona económicamente. Se está gastando tanto dinero pero la calidad no está ahí, no es buena señal".