Kylian Mbappé, entre las 100 personas más influyentes del mundo

Kylian Mbappé ha entrado en el famoso ránking de las 100 personas más influyentes de 2023 que publica anualmente la revista americana 'Time'. El ahora capitán de la selección francesa se ha 'colado' por primera vez en una lista en la que también está Leo Messi, compañero en el París Saint-Germain.

El jugador nacido en Bondy es el único francés que figura en la revista, aunque en el ámbito deportivo, le acompañan seis celebridades: el mencionado astro argentino; Patrick Mahomes, jugador de fútbol americano y ganador de la Super Bowl; la tenista Iga Swiatek; la esquiadora Mikaela Shiffrin, una de las mejores de la historia; y, finalmente, la jugadora de baloncesto Brittney Griner.

