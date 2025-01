Kvaratskhelia 'fulmina' a Asensio

A Marco Asensio se le agota el tiempo. Más fuera que dentro en el París Saint-Germain, pues según L' Équipe, Luis Enrique ya le ha abierto las puertas para que se busque un equipo en este mercado invernal. Ni calentó en la final de una Supercopa de Francia que no se decidiría hasta los minutos finales, cuando Ousmane Dembélé marcó el gol de la victoria. Se le vio algo cabizbajo durante la celebración del título, más apagado que sus compañeros, consciente de su situación en París.

18 minutos en los últimos ocho partidos. Unas pésimas cifras que explican el crítico momento que vive Marco Asensio en París. En un abrir y cerrar de ojos, Kang-in Lee, o incluso Desiré Doué, quien no estaba prácticamente entrando en los planes de Luis Enrique, le adelantaron por la derecha.

Marco Asensio tan solo suma 18 minutos en los últimos ocho partidos / @marcoasensio10

Fue testimonial en la derrota en Múnich (7'), no jugó ante el Nantes, gozó de 11 minutos en la visita al Auxerre, no calentó en Salzburgo, no participó ante Lyon y Mónaco, no entró en la convocatoria para el duelo copero contra el Lens... y ni se puso el peto en la final de la Supercopa de Francia (o Trophée des Champions).

SENTENCIADO EN PARÍS

Esa 'no' convocatoria apuntó a ser decisión técnica del asturiano, no se informó de una posible lesión del ex del Real Madrid. Se intuía que ya no formaba parte de sus planes y se unía a Kolo Muani y Milan Skriniar, descartes de 'Lucho' y con muchas papeletas de hacer las maletas en el mercado invernal. No se podía descartar que Marco Asensio acabara saliendo antes del próximo 31 de enero. Su protagonismo en el equipo ha caído en picado, ni formaba parte de la rotación.

Kvaratskhelia, en el duelo ante la Lazio / LAP

Unas especulaciones que se encarga de reafirmar L' Équipe, pues Luis Enrique no cuenta con el balear y, la potencial llegada de Kvicha Kvaratskhelia, por quien ya se han intensificado las negociaciones, le complica aún más el asunto si cabe.

'KVARA' LE ABRE LA PUERTA

Arrancó el curso siendo un recurso útil para Luis Enrique, que experimentó y le situó de falso '9' ante la ausencia de Gonçalo Ramos por lesión. No respondió del todo mal - dos goles y cuatro asistencias en diez jornadas de la Ligue 1 -. El regreso del luso, sin embargo, le pondría las cosas difíciles al balear. Sus prestaciones en la Champions no fueron las mejores y no terminó de convencer al asturiano, que ha dejado claro que Asensio no entra en sus planes.

Marco Asensio está sentenciado en el PSG / X

Hay un problema: su a elevado salario (850.000 euros brutos mensuales) podría encallar su operación. Él está feliz en París y quería ganarse a Luis Enrique... pero todos los caminos conducen a una salida en enero. El PSG también contemplaría una cesión, pese a tener que asumir un porcentaja de su ficha.