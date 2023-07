Kolo Muani vuelve a estar 'en el radar' del PSG

Muani es el 'plan B' por si el club parisino no consigue fichar a Harry Kane Desde 'RMC', se asegura que el PSG vuelve a pensar en el jugador nacido en París

Kolo Muani vuelve a ser la prioridad del PSG para reforzar la delantera. Aunque la operación está lejos de concretarse, el internacional francés ha ganado enteros ante la aparente preferencia de Harry Kane por el Bayern Múnich y los 180 millones de euros que el Nápoles pide por Victor Osimhen, cantidad que el cuadro parisino no está dispuesto a pagar.

La más que posible salida de Mbappé del PSG abre la puerta a tener que reforzarse en ataque. Luis Enrique vería con buenos ojos ir a por el delantero del Eintracht Frankfurt viendo que Harry Kane irá al Bayern y Victor Osimhen, estaría apunto de renovar finalmente por el Nápoles, tras una temporada história en la Serie A.

La política de Qatar es clara: dotar de una identidad más francesa al PSG. En esa línea va también el fichaje de Lucas Hernández, pendiente de oficialidad. Kolo Muani gusta por su polivalencia, capaz de caer a banda o ejercer de referencia. Según ‘Le Parisien’, la operación podría superar los 80 millones de euros.

En junio, el delantero explicó que: “no por nacer en París hay que jugar en el PSG”. Estas declaraciones vinieron seguidas de su pasión que tiene de algun dia jugar en la Premier League: "Sinceramente, ¿quién no soñaría con jugar en la Premier League? Es una de las mejores ligas que hay. Te hace soñar esos sueños de niño. No busco el club perfecto ni el mejor del mundo, busco realmente el club que me dará la oportunidad de expresarme, tener minutos y crecer como jugador”. Ahora, la situación podría cambiar y el PSG se lanzaría a por él.