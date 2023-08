Kolo Muani le pide al Eintracht que le dejen salir al PSG

El delantero le ha comunicado al club germano que acepten la oferta de los parisinos Apunta 'BILD' que podría ponerse en huelga ante la negativa del Eintracht de traspasarlo

Randal Kolo Muani ha vuelto a reiterar su intención de unirse al PSG antes de que se cierre el período de traspasos. El atacante que forma parte del Eintracht de Frankfurt ha expresado su deseo de abandonar Alemania y unirse al club parisino en lo que según él es “una oportunidad única”, según sus declaraciones a Sky Germany.

El PSG presentó una oferta final de 80 millones de euros por el jugador internacional francés de 24 años, pero el Eintracht rechazó nuevamente la propuesta. Hasta ahora, el club se mantiene firme en su decisión de no vender a su estrella. Esto ha desencadenado en una posible huelga que el ariete galo realizaría hasta concretarse su fichaje por el conjunto de Luis Enrique, según apunta el diario BILD.

"No es ningún secreto que el PSG ha hecho una oferta record por mí. Irme a París es una oportunidad única para mí y me gustaría aprovecharla. He informado a los responsables y espero y deseo que el Eintracht acepte la oferta del PSG y el traspaso sea posible", confesó Kolo Muani. "Le debo mucho al Eintracht, sus aficionados están en mi corazón y siempre he sido muy profesional. Siempre lo he dado todo por este club", añadió.

Otra opción que baraja el PSG para desbloquear la situación es incluir a Ekitike en la operación y así recalar en un Eintracht que no pretende deshacerse de su mejor jugador en este final de mercado.