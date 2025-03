Kolo Muani habla claro sobre su paso por el PSG: "No pude soportar la presión"

El verano de 2023, Randal Kolo Muani se convirtió en el fichaje más caro de la 'era Luis Enrique' en París. 90 millones de euros abonó el Paris Saint-Germain al Eintracht Frankfurt para hacerse con los servicios del internacional francés. Sin embargo, nunca logró acercarse a su versión de la Bundesliga y en enero de 2025 fue cedido a la Juventus de Turín como solución a un problema que estaba 'ahogando' al club. El atacante, casi dos meses después, ha roto su silencio en una entrevista para Repubblica.

Las expectativas eran muy altas con la llegada de Kolo Muani al Parque de los Príncipes. Su edad (24 años cuando fichó), su perfil (veloz, rápido, polivalente y con mucho gol), su desorbitado precio y su participación con Les Bleus lo destacaban como un jugador destinado a hacer historia en París. Por desgracia para el atacante, acabó siendo víctima de tanto hype.

Kolo Muani no tuvo protagonismo en el PSG / @psg

Ofrecido a media Europa para ahorrarse su elevado salario, Kolo Muani, quien ya tenía experiencia en la Ligue 1 tras defender los colores del Nantes anteriormente, fue rescatado por una Juventus que vio posible sacar una versión más determinante del delantero en Italia y tras varios 'líos' para poderlo incorporar, anunció su llegada el pasado mes de enero. Desde entonces, el de Bondy, que solo había sido capaz de marcar dos goles esta temporada con el PSG, ya suma cinco en la Serie A.

Me duele, pero así es el fútbol. No hay que lamentarse Randal Kolo Muani — Delantero de la Juventus

“Un francés en París, que además costó 90 millones de euros, está sometido a una presión enorme y no todo el mundo es capaz de manejarla. Yo no pude soportarla. Tuve oportunidades y no las aproveché. Me duele, pero lo repito: así es el fútbol, no hay que lamentarse”, se sinceró un Kolo Muani que fue autocrítico con su rendimiento bajo las órdenes de Luis Enrique.

Cariño con Luis Enrique

Aunque Kolo Muani fue desconvocado sistemáticamente antes de poner rumbo a Italia en calidad de cedido, solo tuvo buenas palabras para el técnico asturiano: "Es un gran entrenador. Me ha dado muchos consejos. Tengo suerte de tener un entrenador como él. Yo era el que salía al campo, no él. Me dio oportunidades”, reconoció el futbolista.

Sobre su futuro más cercano, el delantero no cerró la puerta definitivamente al PSG. “Todavía tengo contrato en vigor. Pero la Juventus es el club que me ha abierto las puertas. Si continúo rindiendo así, ¿por qué no seguir?“, expresó un Kolo Muani mucho más cercano a su versión en el Eintracht desde que juega en el Calcio. Por su parte, la Juventus ya ha dejado claro que tiene intención de abordar un traspaso permanente con el PSG en verano.