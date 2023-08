Kolo Muani declara la 'guerra' por su fichaje al PSG

El PSG sigue insistiendo en reforzar su delantera con el fichaje de Randal Kolo Muani Los dirigentes parisinos han realizado varias ofertas formales al Eintracht Frankfurt por el internacional francés, pero han sido rechazadas por el club alemán

El PSG no da su brazo a torcer y insistirá hasta el final del mercado de fichajes para reforzar su parcela ofensiva. El conjunto parisino quiere incorporar a un delantero de calidad para acompañar a Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé al frente del ataque.

El objetivo para la delantera del cuadro francés está muy claro: Randal Kolo Muani. El delantero del Eintracht Frankfurt alcanzó las dobles cifras la temporada pasada consiguiendo 23 tantos y 17 asistencias de gol en los 43 partidos que disputó. Una actuación que no ha pasado desapercibida y ha decantado al PSG por su fichaje.

Los dirigentes parisinos han realizado varias ofertas formales al club alemán. La última de ellas superaba los 70 millones de euros, pero también fue rechazada desde Alemania. Una postura que cada vez parece estar más al límite, sobre todo, tras las declaraciones del propio futbolista.

'Guerra' Kolo Muani - Eintracht

Kolo Muani apuntó en 'Sky Sport' su firme deseo de fichar por el PSG: "Espero que el Eintracht me deje irme y unirme al PSG". "Le debo mucho al Eintracht. Siempre di lo mejor de mí. Pero no es ningún secreto que el PSG hizo una oferta récord por mí, me gustaría unirme a ellos porque es una gran oportunidad", añadió el delantero francés.

La situación no mejora y Kolo Muani quiere tensionar esta situación hasta el límite. Según avanza 'Le Parisien', el internacional francés no se ha presentado el entrenamiento de hoy por las "promesas incumplidas" del Eintracht Frankfurt.

A poco más de 48 horas para el cierre definitivo del mercado de fichajes, Randal Kolo Muani ha dejado muy clara su intención de abandonar Alemania e iniciar una nueva aventura en el PSG. Todo apunta a que esta situación tendrá que acabar en un entendimiento entre ambos clubes para la transferencia del delantero francés.