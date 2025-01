Kolo Muani, a la Juventus tras ser ofrecido a media Europa: una ruina para el PSG

El fichaje más caro del PSG de Luis Enrique fue Randal Kolo Muani y aunque sus caminos se separarán, de momento solo hasta final de temporada, ya se puede calificar su llegada a París como una verdadera ruina. El equipo galo desembolsó el verano de 2023 la friolera de 95 millones de euros para traer a la estrella del Eintracht de Frankfurt al Parque de los Príncipes, una decisión que ha 'ahogado' económicamente al club. Ahora, tendrá que demostrar en la Juventus, que no tiene opción de compra, que puede ofrecer algo interesante a los parisinos de cara a la próxima campaña.

Kolo Muani aterrizó en París con el objetivo de demostrar que no es un one season wonder, como se les llama en Inglaterra a los jugadores que solo pueden mantener su mejor versión durante una temporada. Fue un fichaje mediático e ilusionante por su edad (24 años cuando llegó), su experiencia en la Ligue 1 y su participación en la selección absoluta de Francia, que hacían intuir una adaptación rápida al equipo.

Kolo Muani celebrando uno de los goles del PSG / AFP

En lo deportivo, su capacidad para atacar los espacios, su definición y su versatilidad lo destacaban como una pieza perfecta para brillar en un PSG que necesitaba talento en la delantera para intentar pelear por la Champions League. Lejos de eso, no ha logrado nunca ser titular indiscutible y saldrá del equipo en enero para aligerar el fair-play financiero y tras estar completamente marginado por Luis Enrique.

Apartado por Luis Enrique y ofrecido a media Europa

El asturiano intentó sacar lo mejor de él en varias ocasiones, pero finalmente le ha tenido que mostrar su cara más amarga para hacerle saber que no entra en sus planes. Con un sueldo de unos 12 millones por temporada hasta 2028, el PSG no puede permitirse tenerlo en su plantilla más tiempo, y se dedicó a ofrecerlo a muchísimos equipos al ritmo que desaparecía de las convocatorias.

Kolo Muani no está teniendo demasiados minutos con Luis Enrique en el PSG / Agencias

El delantero no juega un solo minuto desde el pasado 6 de diciembre, cuando sumó 29 minutos en el empate a nada contra el Auxerre en la Ligue 1. Desde entonces, ya son seis partidos sin pisar el césped y cinco desconvocatorias por 'decisión técnica' consecutivas.

Tal como aseguran desde Francia, está situación incómoda tanto para el club como el jugador se resolverá en las próximas horas. Con el fichaje de Khvicha Kvaratskhelia ya cerrado y a falta de hacerse oficial, el francés saldrá del Parque de los Príncipes rumbo a la Juventus por la puerta que abrirá el georgiano, si no se tuerce nada. El ex del Eintracht habría aceptado la propuesta del club de Turín pese a tener varias opciones sobre la mesa de la Premier League y volará a Italia esta semana para realizarse la pruebas médicas.