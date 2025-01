Joao Neves, el 'Verratti' de Luis Enrique

Joao Neves brilló en el Parque de los Príncipes. No en vano fue elegido 'MVP' de tremendo partido. Tenía el Manchester City la victoria en su mano, ganaba 0-2 en el minuto 53, pero para nada se esperaba que el París Saint-Germain le fuese a dar la vuelta al marcador. No lo vio venir. Ousmane Dembélé (55'), Bradley Barcola (59'), Joao Neves (77') y Gonçalo Ramos (92') salvaron a un equipo que no solo tiró de épica, sino de carácter y muchísima fe para evitar una debacle que hubiese comprometido una barbaridad el futuro de Luis Enrique y permite depender de sí mismos para clasificar para los play-offs de la Champions League.

La primera parte del PSG fue la máxima representación de lo que venía haciendo en todos sus partidos de la Champions en París. Superior al rival, dominador, pero condenado por su falta de pegada en ambas áreas. Tanto anulado a Achraf, pero el City necesitó poco para batir a Donnarumma. Primero Jack Grealish tras un rechace, y Haaland, rematando a placer, pusieron a Luis Enrique contra las cuerdas. Y no le quedaba otra al conjunto parisino que cambiar el 'chip' en la segunda mitad para meterse de lleno en el partido.

BARCOLA LIDERÓ LA ÉPICA

Bradley Barcola protagonizó su primera gran noche de Champions. Asistió a Dembélé en el 1-2 tras una gran acción individual por banda y, minutos después, mandó a guardar un rechace de un disparo al larguero de Doué. El 'héroe' en París, sin embargo, fue un Joao Neves que tiró de orgullo y se redimió de su error en el tanto del noruego para rematar un centro de Vitinha y culminar la remontada del PSG. Ya en el 92', Gonçalo Ramos - con algo de suspense - puso el 4-2.

Joao Neves, 'mago' de Luis Enrique / X

RECITAL DEL LUSO

Qué exhibición, la suya. Dio un recital en el centro del campo. 89% de acierto en el pase, 11 duelos ganados - el mejor del partido -, seis recuperaciones, cinco tackles - el mejor del partido -, dos ocasiones creadas y, cómo no, un gol. Sin duda alguna, todo un acierto de las oficinas del conjunto parisino. 60 millones de euros pagaron por un chico que se ha ganado el cariño de la afición y cuyo fútbol recuerda mucho al de un tal Marco Verratti.

Venía de impresionar con el Benfica y tardó más bien poco en adueñarse de un puesto en el once de Luis Enrique. Su carta de presentación fue brutal: doblete de asistencias en su primer partido oficial con el PSG ante Le Havre (1-4). Tres dianas y siete asistencias suma en 26 partidos entre todas las competiciones.

Joao Neves celebra su tanto (3-2) al Manchester City / X

"MI LEYENDA FAVORITA DEL PSG ES MARCO VERRATTI"

En un inicio, se creyó que Warren Zaïre-Emery era el sucesor de Verratti en el PSG. Los focos también apuntaban a Vitinha. Todo cambió, sin embargo, con el fichaje de la 'perla' del Benfica. "¿Mi leyenda favorita del PSG? Marco Verratti", aseguró Joao Neves tras aterrizar en París. Comparten ciertas características: físico poco imponente, centro de gravedad bajo o una libertad total para moverse y aparecer tanto en la construcción como para dar el último pase.

Verratti persigue a Messi durante el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions League en 2013 / EFE

Luis Enrique insistió, y mucho, en su incorporación. Y vaya si apostar por Joao Neves acabaría siendo todo un acierto. Con contrato hasta 2029 y tan solo 20 'añitos', hay Joao Neves para rato en París.