Jerdy Schouten, el objetivo 'desconocido' del PSG

Nunca es tarde para brillar. Así lo ha demostrado Jerdy Schouten a los 27 años. El futbolista del PSV Eindhoven se presentó al mundo en la Eurocopa, donde fue una de las piezas clave de unos Países Bajos que, sin Frenkie de Jong ni Teun Koopmeiners, llegaron a una semifinal tras 20 años de espera. Ahora, es uno de los objetivos del PSG para pelear por la Champions League.

Pasó cuatro temporadas en Bolonia, donde fue titular indiscutible en las últimas tres, pero no recibía la llamada de la 'Oranje' de manera regular. El verano de 2023 puso rumbo al PSV, y en Eindhoven ganó la notoriedad que no tenía en el Calcio. Schouten ya era un gran futbolista en la Serie A, pero en Países Bajos, simplemente no lo conocían.

Schouten dio los primeros pasos en el fútbol profesional de la mano del ADO Den Haag. Tras hacerse un hueco en el primer equipo, puso rumbo al Telstar, el verano de 2017. Un año después, en 2018, se fue al Excelsior a cambio de 300 mil euros.

EL GRAN CAMBIO

Sin mucha suerte en los Países Bajos, dio el gran salto a una de las cinco grandes ligas y fichó por el Bolonia, que pagó 2,15 millones de euros por él en la ventana estival de 2019. Tras cuatro temporadas rindiendo a un gran nivel, volvió a la Eredivisie, al importante PSV Eindhoven. Todo cambió radicalmente.

El propio futbolista habló sobre esto en Helden Magazine. "Cuando jugué en el Bolonia, la gente en Holanda nunca me vio jugar mucho al fútbol. En Italia no lo hice diferente que aquí, pero ahora se oye más sobre mí", explicó.

Jardy Schouten, en un partido de Champions ante el Newcastle / EFE

En 2022, Louis Van Gaal lo convocó para la selección absoluta sin haber juagdo nunca en las categorías inferiores de la 'Oranje', pero no ha tenido continuidad hasta este 2024. En la Eurocopa ha sido titular indiscutible para Ronald Koeman. Partió desde el once en todos los partidos, hay que decirlo, gracias en parte a las lesiones de Frenkie de Jong y Teun Koopmeiners, que no viajaron a Alemania.

IMPEACBLE EN LA EUROCOPA

Sea como fuere, aprovechó la oportunidad y se ganó el derecho a ser reconocido como el 'motor' de unos Países Bajos que volvían a unas 'semis' de Eurocopa tras 20 años de espera. Por desgracia, cayeron contra Inglaterra y se quedaron a un paso de la final. En la cita veraniega, Schouten ha mostrado todo lo que exhibió en Bolonia, y en la última temporada en el PSV.

Schouten, escondiendo un balón ante Bellingham / EFE

Sinisa Mihaljovic, su entrenador en el equipo italiano, decía de él que era como una 'lavadora', ya que hacía el trabajo sucio y 'limpiaba' todos los errores de sus compañeros. Claro ejemplo de ello es que fue el segundo jugador de los Países Bajos que más campo abarcó, el que más pases dio (sin contar a los centrales) y el que más balones recuperó sin ser defensa.

Según el medio neerlandés 'Sportwereld', Jerdy Schouten es uno de los nuevos objetivos del Paris Saint-Germain, aunque aún no han existido contactos. El PSV Eindhoven pide 60 millones de euros por él. Con contrato hasta el 30 de junio de 2028 y reconocidos por su inflexibilidad en el mercado, Schouten no saldrá barato del Philips Stadion.