La incógnita que atormentará a Luis Enrique toda la temporada

No es fácil dirigir al Paris Saint-Germain. Por sus faraónicas posibilidades económicas y por sus fichajes constantes, que no son precisamente baratos, cada entrenador que ha tenido el equipo parisino ha sido sometido a una presión mediática importante. Sin embargo, la personalidad única de Luis Enrique lo expone un poco más. Ahora, el fichaje de Khvicha Kvaratskhelia (75 millones de euros) le pone un poco más aún si cabe en el foco mediático. Haga lo que haga con su tridente, si los resultados no son suficientes, su decisión será objeto de debate.

La salida de Randal Kolo Muani a la Juventus, prácticamente llevado a rastras a Turín, evidenció que su fichaje, que costó 95 millones de euros en 2023, fue un auténtico fracaso. Sin un encaje perfecto en el equipo y sin ser titular indiscutible, el francés abandonó la disciplina gala sin pena ni gloria. Ahora, los parisinso cruzan los dedos para que Khvicha Kvaratskehlia, funcione mejor. Con Dembélé, Barcola, Gonçalo Ramos, Kang-in Lee, Doué y el georgiano en la plantilla, hay lío a la vista.

Petición expresa de Luis Enrique

El ex del Nápoles, que firmó por las próximas cuatro temporadas y media en el Parque de los Príncipes, fue una petición expresa de Luis Enrique. El PSG sacó la billetera y logró convencer primero al jugador y después al presidente de los napolitanos, Aurelio De Laurentiis, para convertirlo en una de las nuevas estrellas del equipo. Sin embargo, algunos cuestionaron su encaje en el equipo.

Kvaratskhelia, durante su debut con el PSG ante el Reims / EFE

El georgiano, que actuaba habitualmente de extremo izquierdo en Nápoles, podría opacar a Bradley Barcola, uno de los hombres de peso en el vestuario tras la salida de Kylian Mbappé al Real Madrid. Por ello, todos los ojos estaban puestos en la alineación que iba a sacar Luis Enrique en el día de su posible debut, que al final logró amargar el Reims con un empate (1-1) en un duelo en el que el asturiano reservó a varios jugadores capitales pensando en la 'final' del miércoles en Stuttgart.

Un debut bueno... ¿con pistas?

El técnico asturiano sacó un 4-3-3 clásico con Dembélé y Kvaratskhelia en las bandas y Gonçalo Ramos en la punta del ataque. El gran sacrificado fue Barcola, que ingresó al terreno de juego a la hora de partido sustituyendo a Dembélé. El georgiano abandonó el campo en el 80' por Marco Asensio. No obstante, lejos de ser una 'pista' de lo que podemos ver de aquí en adelante, simplemente fue una de las mil variantes que Luis Enrique tiene en su tridente.

Por su parte, 'Kvara' debutó con buen pie, asistiendo a Dembélé en el único gol del partido y regalando conducciones atrevidas y su característico desborde que le convirtió en uno de los mejores extremos de la Serie A, pero que está campaña estaba brillando por su ausencia. Pero el georgiano puede ser útil en otras posiciones. Así lo quiso dejar claro tras el partido, asegurando que "puedo jugar en cualquier posición en ataque. Es muy agradable sentirse libre cuando estás cerca de la defensa del oponente. El equipo tiene una estrategia, y necesitamos implementarla en el campo".

Kvaratskhelia firmó un buen debut con el PSG / EFE

Una de las grandes alternativas que tiene Luis Enrique es la que propuso ante el Reims: dos extremos acompañando a Gonçalo Ramos en la posición de '9'. Lo más normal es que si opta por esta fórmula Barcola o Kvaratskhelia queden fuera del once, al estar más cómodos en banda izquierda, y también hay que contemplar a Doué en esa banda, cada vez más protagonista. Por la derecha, Dembélé tiene menos competencia.

Otra opción es la de 'cargarse' a Gonçalo Ramos y jugar sin una referencia fija. Lo aplicó el año pasado con Dembélé o Kang-in Lee, actuando ambos de 'falso 9' durante varios tramos de la temporada, posición que también puede interpretar Kvaratskhelia. De colocar al georgiano en esa posición, podría juntar a los tres 'fantásticos' arriba. Sin duda, el abanico de esquemas y jugadores que tiene Luis Enrique en su poder es extenso. Un equipo completo y que, a priori, cumple con las expectativas del asturiano para su proyecto, que de momento, ha mostrado flaquezas en Europa.