La (impactante) reacción a la lesión de Neymar desde París: "Me alegro"

Neymar se someterá a una intervención para corregir sus problemas en el tobillo que le hará perderse lo que resta de temporada El exjugador francés Christophe Dugarry cree que la baja del 'brazuca' puede ser una buena oportunidad para la entidad parisina

Neymar se ha vuelto a lesionar y se someterá a una intervención para corregir sus problemas en el tobillo que le hará perderse lo que resta de temporada.

El jugador brasileño acumula un espectacular historial de lesiones y se ha perdido 117 partidos oficiales desde su llegada al PSG. En total suma 608 días ausente de la dinámica del primer equipo francés.

Pese a esta nueva mala noticia, no todos están tristes en París. El exjugador francés Christophe Dugarry cree que la baja del 'brazuca' puede ser una buena oportunidad para la entidad parisina.

Dugarry declaró a RMC Sport que "Me alegro por el PSG de que Neymar esté lesionado. Creo que esta es una oportunidad increíble para Galtier. El equipo está mucho más equilibrado con cinco defensas y Mbappé y Messi arriba".

Además, añadió que "No puedo verle más, no puedo soportarle más. No soporto sus regates y esa actitud. ¡No quiero verle más en el campo, ¡estoy cansado!".

Ahora, el PSG, ya sin Neymar, visita al Bayern de Múnich en la vuelta de los octavos de final de Champions League con un 1 a 0 en contra.