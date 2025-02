La "ilusión" del Toulouse reta al PSG: "Nunca vamos a un partido pensando que no tenemos opciones"

Carles Martínez Novell (Les Franqueses del Vallès, 18 de mayo de 1984) conoce a este París Saint-Germain a la perfección. Se ha enfrentado a Luis Enrique unas cuantas veces desde que cogiera las riendas del proyecto del Toulouse por allá en junio-julio de 2023. Motivado, orgulloso del trabajo y rendimiento de su plantilla y muy fiel a su idea, atiende a SPORT desde Toulouse, ciudad del sur de Francia y capital del Alto Garona, para analizar la visita de este sábado (21:05h) de un PSG en un estado de forma excelso. Las claves del partido, su relación con Luis Enrique, su paso por La Masia, expectativas de futuro a corto plazo…

Con pasado en el fútbol base de Granollers, RCD Espanyol y La Masia, se estrenó y asumió su primer reto como técnico principal del Toulouse por allá en el verano de 2023, pues llegó al club en diciembre de 2022 para trabajar en el departamento de metodología y ser el asistente de Montanier. Proyecto trabajadísimo y con una filosofía muy marcada. Tras ese ascenso en la temporada 2022/23, se había logrado ni más ni menos que alcanzar una final de Supercopa de Francia ante el PSG en enero de 2024, o unos dieciseisavos de final de Europa League contra el Benfica. Antes, como asistente, formó parte de ese Toulouse que ganó al Nantes en la final de la Coupe de France para sumar el primer título de la historia del club. El reto es ambicioso: plantar cara a un PSG inmerso en su mejor momento del curso.

"SOY UNA PERSONA AMBICIOSA"

Décima posición, cómodos en la tabla y lejos del descenso. ¿Cómo va la temporada? ¿Sensaciones?

Nos costó ganar partidos al inicio, las sensaciones eran buenas. A partir de la octava jornada tuvimos una muy buena racha, en el final de la primera vuelta ganamos seis de ocho partidos. Solo perdimos contra PSG y Mónaco. Pudimos acercarnos a las posiciones europeas y estamos ahora en una buena posición. Enero sí que fue un mes más complicado, tuvimos lesiones, salidas en el mercado y ahora que todo eso ya acabó, vamos poco a poco recuperando jugadores, aunque jugaremos con muchas bajas.

Carles Martínez renovó su contrato con el Toulouse / @carlesmn

¿Qué objetivos os planteáis?

Todo dependerá de nuestro rendimiento en esta segunda vuelta. Yo siempre quiero más, soy una persona ambiciosa. El club lo es, pero lógicamente sé y he aprendido que hay que ir partido a partido, el tiempo nos pondrá donde nos merecemos.

Tras ese Brest-PSG... ¿Cómo se prepara un partido contra el PSG?

Nosotros estábamos muy bien en cuanto a resultados y ellos estaban en un momento de alguna que otra duda. Ahora nos está costando sumar de tres en tres - quedarnos fuera de la copa tuvo un sabor amargo - y es verdad que seguramente no nos llega en nuestro mejor momento. Ellos están muy bien en todo, en todas las fases, pero somos conscientes del challenge. Si algo ha sido este Toulouse en los últimos dos años es que nunca hemos ido a un partido pensando que no tenemos opciones. Desde el martes hemos estado trabajando en cualquier detalle que sea importante para tener ocasiones y marcar goles. Tenemos toda la ilusión del mundo y… ¿por qué no?

El Toulouse ganó en abril de 2023 la Coupe de France, el primer título de su historia / @carlesmn

¿Qué relación mantienes con Luis Enrique?

Desde que le conozco, no cambia lo que yo pienso sobre él. Es uno de los mejores entrenadores del mundo y, como en cualquier sitio, se necesita un poco de tiempo. No es fácil llegar a un nuevo país y transmitir tu pasión, tus ideas, sobre todo tienes que convencer. Y en este caso, quizás, al principio cuesta un poco más convencer cuando no es ganando tanto, pero para mí ahora está en un momento muy bueno, ha conseguido que su identidad en el juego sea muy clara. Para mí siempre ha sido un referente, creo que está demostrando por qué. Está ahí, jugando a un fútbol muy bueno, con casi todos sus jugadores en un estado de forma mejor al de hace un tiempo y ahí es donde se nos tiene que valorar a los entrenadores. Esperemos que no estén tan bien contra nosotros [risas].

Carles Martínez y Luis Enrique, en uno de sus varios enfrentamientos / @carlesmn

DERECHOS TELEVISIVOS Y LA REBELIÓN DE LOS 'GRANJEROS'

Tema de gran debate en Francia: los derechos televisivos. ¿Cómo se vive allí?

Lógicamente, no nos gusta. Queremos que nuestra liga sea seguida, que la gente disfrute de la Ligue 1. Siempre decimos que es una liga buena, donde puedes aprender mucho. Es una lástima que en España o en otros países ahora mismo no se pueda ver, al menos de una forma legal. Es así, no es algo que yo pueda controlar y esperemos que encuentren la mejor de las soluciones.

Cuatro equipos franceses en la Champions League. Uno de ellos, el Lille, ya en octavos. Golpe sobre la mesa de la Ligue 1, conocida por muchos como la ‘liga de granjeros’.

Me alegro mucho, la liga francesa es una liga muy competitiva, para ganar puntos debes estar muy bien, incluso el PSG tiene que trabajar mucho sus partidos para ganarlos. El Marsella está creciendo, Mónaco y todos los demás equipos. Que estén cuatro equipos clasificados no es poca cosa, cuando a alguien le toca un equipo francés sabe que no es fácil ganarle. Con esto no hay ninguna duda de que la Ligue 1 es una liga muy competitiva. El nivel de los jugadores es buenísimo, con un talento enorme, y es una lástima que no se pueda seguir como se merece.

¿En qué se diferencia la Ligue 1 del resto?

Es una liga en la que se da gran valor al jugador joven, se le brindan oportunidades. Hay futbolistas con talento en cualquier posición, con gran físico. Ves que realmente puedes disfrutar, y no solo con las individualidades, sino con los planes, ya que cada vez hay más equipos con una idea de juego concreta, con personalidad.

"ESTOY DISFRUTANDO DEL BARÇA"

Esos cuatro años en el Barça habrán dejado huella.

Seguramente soy quien soy gracias, en gran parte, a las experiencias que he vivido allí. Mi manera de pensar y mi manera de ser. Por ello, estoy ‘hiperagradecido’.

¿Y qué te parece este Barça?

Estoy disfrutando mucho viéndoles jugar, con una identidad muy clara, personalidad, encantado también de que sea dando oportunidad a los más jóvenes, a muchos les conozco muy bien. Aprendiendo también que todo no es blanco o negro, porque empezaron muy bien, luego pasaron esa racha de 6 de 24 puntos y parecía que todo era horroroso, y ahora estamos volviendo a disfrutar de victorias y del buen juego. Me gusta mucho el Barça, un equipo valiente y competitivo. Se respira un ambiente y una pasión muy grandes.

Carles Martínez entrenó a Fermín, Balde o Xavi Simons durante su etapa en La Masia / @carlesmn

Llegaste al Toulouse en diciembre de 2022. Tomas el relevo de Montanier tras finalizar la temporada. ¿Cuál es el rumbo del proyecto?

El proyecto es claro en el momento en el que RedBird compra el club hace unos años cuando el equipo estaba en la Ligue 2. El objetivo en aquel momento era ascender, pensar a largo plazo, tenemos claro lo que queremos. Queremos crecer e ir teniendo una identidad propia, por eso yo estoy aquí, para intentar ayudar a los jugadores a ser mejores, a crecer para rendir mejor. Y si rendimos mejor, podremos pensar en si podemos estar más arriba