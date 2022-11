Ibrahimovic carga contra Mbappé: "Nunca eres más grande que un club"

En declaraciones a Canal + Francia, el sueco manifestó su opinión sobre la renovación de Mbappé con el PSG Zlatan Ibrahimovic se mostró contundente con el delantero francés, al que criticó duramente por anteponer sus intereses de estrella por delante de su club

Zlatan Ibrahimovic, jugador del Milan que se recupera de su lesión en la rodilla, se pronunció ante los medios de comunicación sobre el culebrón de Kylian Mbappé en el Paris Saint Germain, club en el que el sueco militó entre 2012 y 2016 y anotó 156 goles.

Zlatan no se mordió la lengua en hablar de Mbappé, a quien dice admirar por su nivel futbolístico pero no por su disciplina fuera del terreno de juego: “Mbappé, como persona no lo conozco muy bien. Como jugador es fantástico. Pero cuando pierdes la disciplina pierdes tu identidad. Por algo Zidane es Zidane. ¿Mbappé quiere imitarlo? Que empiece a querer progresar. No estar satisfecho”.

Ibra defendió los intereses del club parisino, que renovó al francés por unas cifras astronómicas y convirtió en el jugador mejor pagado del mundo: " “¿Mbappé tomó la decisión correcta al quedarse en París? Para él, no. ¿Para París? Sí. Tomó la decisión correcta para París, no para él. Mbappé se puso en una situación en la que él es más importante que el club. Y el club le dio las claves para eso. Pero nunca eres más grande que un club”, declaró.

El ariete sueco también tuvo palabras para los padres de Kylian: "Hoy con esta nueva generación, los padres, papá y mamá, quien tú quieras, creen que se han convertido en estrellas. Hablan en los periódicos. Pero, ¿quién te crees que eres? Cállate. Depende de tu hijo, el jugador, trabajar y ser disciplinado”.