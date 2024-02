El gran reto de Luis Enrique con Kolo Muani

El fichaje más caro del PSG de Luis Enrique fue Randal Kolo Muani. El conjunto parisino desembolsó 95 millones de euros para traer a una de las estrellas del Eintracht de Frankfurt con la intención de convertirlo en uno de sus estandartes en el tridente de ataque, pero su rendimiento en el Parque de los Príncipes ha estado muy lejos del esperado.

Internacional con Francia, Kolo Muani aterrizó en París con el objetivo de demostrar que su gran temporada en Alemania no fue flor de un día. Fue un fichaje mediático e ilusionante. Por su edad (24 años cuando llegó), por su experiencia en la Liga, que intuía una adaptación rápida (pasó por el Nantes) y por sus grandes cualidades, veloz, bueno al espacio, y con mucho gol, que lo destacaban como una pieza perfecta para brillar en el PSG. Pero no ha logrado ser ni titular indiscutible.

Con ocho goles y tres asistencias en 22 partidos disputados sumando todas las competiciones, su rendimiento en Ligue 1 ha sido bastante pobre. Tan solo ha marcado cinco goles y ha dado dos pases de gol en 13 duelos disputados. Cifras que preocupan en la capital francesa por el alto traspaso que se pagó por él en verano, rozando los 100 'kilos'.

OPORTUNIDADES EN CHAMPIONS LEAGUE

El delantero de 25 años ha tenido más oportunidades en Champions League. Jugó todos los partidos de la fase de grupos de titular, aunque solo acabó uno, y en el resto fue sustituido. Solo logró marcar un gol, en la victoria ante el Milan (3-0), en el primer choque de la segunda vuelta.

Kolo Muani, durante un partido con el PSG / EFE

En Ligue 1, su protagonismo ha sido mucho menor. Disponible en 14 compromisos, únicamente ha sido titular en cinco. El resto de participaciones las sumó ingresando desde el banquillo, hasta en ocho ocasiones. Por suerte para el ex del Eintracht, aún tiene muchas opciones de destacar y ganarse un puesto en el once de manera permanente. Dejando a Mbappé a un lado, el resto de arietes no han ofrecido un nivel destacable. Luis Enrique, ante este escenario, sabe que recuperar el mejor nivel de Kolo Muani puede ser el mejor 'fichaje' de invierno, y una de las grandes opciones de optar a pelear para levantar la 'Orejona' esta temporada.

LA ESPERANZA DE LUIS ENRIQUE

Las cifras de Kolo Muani en las últimas dos temporadas son un rayo de esperanza en el Parque de los Príncipes. En el Eintracht de Frankfurt, el francés cerró el curso pasado con unos escandalosos dobles dígitos: 23 goles y 17 asistencias en 46 partidos. Números de 'crack' que propiciaron su estelar venta el pasado verano, y que pese a no jugar en un grande de las cinco grandes ligas, lo situaban a la altura de los delanteros más peligrosos del continente.

Kolo Muani fue la gran sensación del Eintracht / @Eintracht

Echando la vista un poco más atrás, concretamente al curso 2021/22, Kolo Muani también se apuntó grandes números con el Nantes, equipo más humilde que el Eintracht y que sirvieron de aval para que los alemanes decidieran firmarlo libre tras terminar contrato con el club francés. Esa campaña, el Nantes terminó el campeonato doméstico en la novena plaza con 55 puntos, algo impensable sin la aportación del actual jugador del PSG. Marcó 13 goles y repartió 7 asistencias en 41 partidos.

Kolo Muani, durante su etapa en el Nantes / Nantes

En comparación a lo que está produciendo en París, Kolo Muani está rindiendo por debajo de lo esperado. Sin embargo, estas cifras reflejan que si está enchufado es un peligro real para el rival y un apoyo para sus compañeros, ya que además de finalizar bien las jugadas, también es capaz de generar juego para ellos.

MUY POLIVALENTE

Su polivalencia lo destaca como una buena opción para que Luis Enrique pueda confeccionar varios tridentes. Mbappé es intocable, por rendimiento y estatus, pero ningún otro delantero tiene asegurado su puesto en el once del PSG.

Capaz de brillar en cualquiera de las tres posiciones del tridente, Kolo Muani puede convertirse en un buen socio para la estrella del equipo y quién sabe si puede acabar siendo determinante en este segundo tramo de competición. "La actitud de Kolo Muani es irreprochable", destacaba Luis Enrique en rueda de prensa. Ahora solo falta que encuentra la manera de convertirla en cifras.