El gran problema del 'nuevo' PSG

Luis Enrique quiere construir un proyecto ganador en el Parque de los Príncipes. En su primera temporada en París, levantó la Ligue 1 y la Copa de Francia (antes había ganado la Supercopa de Francia) y se quedó a las puertas de la final de la Champions League. No es un mal comienzo, aunque todo el mundo conoce el gran deseo de Al-Khelaïfi. Para ello, es clave que el PSG consiga reforzar su gran problema esta temporada.

Sin lugar a dudas, con Kylian Mbappé en el ataque y el talento de Warren Zaïre-Emery y el inmenso nivel de Vitinha en el centro del campo, Luis Enrique tenía dos parcelas del campo más que solucionadas. De este modo, la defensa se erigía como el punto más débil de un equipo que, por músculo económico, está llamado a ser protagonista en el mercado.

Primero, tendrá que encontrar un sustituto de garantías para el de Bondy, que ahora seguirá celebrando goles con la camiseta del Real Madrid, aunque con piezas como Ousmane Dembélé o Bradley Barcola, Luis Enrique no tiene motivos para alterarse. Sin embargo, la situación en defensa es bastante más preocupante, especialmente en el centro de la zaga.

LA DEFENSA SE CAE A PEDAZOS

EmpeCemos por los lesionados. Lucas Hernández, durante el partido de ida de las semifinales de Champions League, sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior que le dejó fuera de la Eurocopa. Presnel Kimpembe, por su parte, no juega desde el 26 de febrero de 2023 por una rotura del tendón de Aquiles. Dos lesiones graves, de larga duración, y que pueden lastrar carreras.

Lucas Hernández y Presnel Kimpembe, dos bajas muy sensibles en el PSG / SPORT

Marquinhos, actualmente, es el único central con el que Luis Enrique confía al cien por cien. Sin duda, el brasileño es el más fiable de la plantilla y el gran líder del equipo. También cuenta con Milan Skriniar, que arrancó el curso siendo importante, pero lo acabó relegado a un segundo plano.

Finalmente, están los casos de Danilo Pereira, pivote reconvertido a central, Lucas Beraldo, que ha demostrado que tiene un nivel insuficiente para ser solvente en el centro de la zaga y Nordi Mukiele, que es el 'parche' de la defensa, alternando los laterales con la posición de central.

Sin embargo, Luis Campos tiene a tres nombres en su lista para dar un salto de calidad importante en la defensa, una búsqueda intensiva en París que no se detiene pese al transcurso de la Eurocopa, que frena en seco varias operaciones en el mercado.

LENY YORO, LA ESPERANZA DE FRANCIA

El defensa del Lille es uno de los mejores centrales de la Ligue 1 y una de las grandes 'perlas' de Europa. Pese a tener 18 años, el defensa galo es un defensa de la 'escuela moderna' que retiene la contundencia, el buen juego aéreo y la madurez de los zagueros de la 'old school'. Buena salida de balón, personalidad y liderazgo para organizar a la defensa y velocidad para poder presionar a campo abierto y defender la espalda con solvencia.

Leny Yoro, celebrando un gol con el Lille / @leny_yoro

El PSG ya intentó su fichaje en enero, pero no lo consiguió. Ahora, en el 'sprint' final para ficharle también está el Real Madrid. Según varias fuentes del país galo, el club blanco estaría más cerca de conseguir su firma, pero en París no tiran la toalla y habrían aumentado su oferta al Lille. Sin embargo, podría ser la última en caso de que no la acepten.

EDMOND TAPSOBA, UNA BUENA ALTERNATIVA

Si Yoro se escapa, en el PSG verían con muy buenos ojos la llegada de Edmond Tapsoba, imponente defensa del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. El jugador de Burkina Faso (25 años) es uno de los mejores centrales de la Bundesliga. Un perfil sólido, corpulento y muy expeditivo, pero que también es capaz de iniciar las jugadas desde atrás sin ninguna complicación.

Edmond Tapsoba, defensa del Bayer Leverkusen / EFE

Precisamente, por estas características, encaja mucho en una liga física y exigente como la Premier League, por lo que varios equipos de Inglaterra van tras él. Eso lo usará el Bayer Leverkusen para sacar el máximo dinero posible por uno de los pilares del equipo. Según la prensa alemana, está tasado en 80 'kilos'.

LUTSHAREL GEERTRUIDA, EL MÁS POLIVALENTE

Otro perfil que gusta a Luis Enrique es el de Lutsharel Geertruida, defensa del Feyenoord. El neerlandés, de 23 años, ha rendido a buen nivel en la Eredivisie, destacando como un jugador con mucha proyección y que ofrece muchas soluciones sobre el césped por su gran versatilidad: puede jugar en cualquier posición atrás e incluso de pivote.

Lutsharel Geertruida, defensa del Feyenoord / 'X'

En el Feyenoord de Arne Slot, su posición predilecta era la de lateral derecho, pero de central cumple a las mil maravillas. A destacar, sus increíbles cifras esta campaña: ocho goles y cinco asistencias en liga. Como con Tapsoba, los clubes de la Premier League podrían encarecer la operación. Según 'Transfermarkt', y con contrato hasta el verano de 2025, está tasado en 32 millones de euros.

Por el momento, la necesidad está más que detectada en el Paris Saint-Germain y tanto Luis Campos como Luis Enrique saben que hay que traer a un defensa central al Parque de los Príncipes. ¿Acabará siendo uno de estos tres?