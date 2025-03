El gran error de Al-Khelaifi en el PSG

Todo va sobre ruedas en París. Líderes - con una ventaja abismal respecto al segundo, el Marsella - en la Ligue 1 y mirando de reojo ese primer enfrentamiento de los octavos de final de la Champions League ante el Liverpool en el Parque de los Príncipes. El trabajo Luis Enrique está surtiendo efecto, la plantilla está 'enchufadísima', pues quedó atrás ese equipo repleto de estrellitas, siendo ahora un colectivo que rema hacia la misma dirección. Viven con la espina clavada de aquella final perdida ante el Bayern en 2020 o, sin ir más lejos, de la derrota en semifinales contra el Borussia Dortmund en la pasada edición. El reto es, cuando menos, ambicioso.

Su presidente, Nasser Al-Khelaifi, concedió una entrevista a WELT am Sonntag y BILD para repasar el momento del equipo y valorar ese cruce decisivo ante el Liverpool. "El Liverpool ha estado fantástico esta temporada. Esperábamos quedar eliminados tras sumar sólo cuatro puntos en nuestros tres primeros partidos de la fase de grupos. Pero entonces nuestro joven, talentoso y renovado equipo se recompuso, reforzó su cohesión y luchar con determinación. La nueva estrella del París Saint-Germain es el equipo, y estoy orgulloso de la forma en que hemos transformado la filosofía de nuestro club en tan poco tiempo", opinó.

Luis Enrique ha creado a un PSG 'monstruoso' / X

Sorprenden, sobre todo, sus declaraciones en referencia al tópico 'el dinero no da la felicidad', reconociendo el error que cometió al estar tan empeñado en crear a un equipo a golpe de talonario. Se mostró, eso sí, orgulosísimo del nuevo proyecto liderado por Luis Enrique. "Admito abiertamente que el plan quinquenal fue un error". La idea del club en 2011 era levantar una Champions League en cinco años, para ello se fichó a jugadores top.

El PSG goleó al Lille en el Parque de los Príncipes / EFE

"Aprendemos de nuestros errores. Después de todo, hemos conseguido llegar a tres semifinales en los últimos cinco años, incluida una final. Así que siempre nos hemos esforzado al máximo. Si me preguntan si nuestro objetivo es ganar la Champions League, diría que no. Si me preguntas si queremos luchar en cada partido, sí. Jugar al fútbol de ataque, sí. Divertirnos, sí. Tenemos los jugadores para hacerlo, sí. Tenemos los jugadores para ganar la Champions League este año, el que viene o dentro de ocho. Tenemos la base para construir un gran equipo para el futuro".

Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG / X

Sobre los rumores que acrecentaron estas últimas semanas acerca del posible abandono del PSG por parte del Qatar Sports Investments debido al caso de corrupción Lagadère, negó reacción alguna "a estos procedimientos porque son completamente absurdos". "No me preocupa en absoluto. Pero si nos fijamos en cómo se trata a las empresas y particulares qataríes en Francia, sí, no es justo. Y si alguien quiere echar un vistazo, desde hace varios años estamos retirando gradualmente nuestra participación para invertir en entornos más acogedores y equitativos", sentenció.