Galtier se sincera sobre la relación entre Neymar y Mbappé

El técnico del PSG fue preguntado por la información que sacaba a la luz 'L'Équipe' sobre la mala sintonía entre ambos "Hay una discrepancia entre lo que se oye y lo que se percibe en algunas declaraciones. La realidad del vestuario no es esa", aseguró

El PSG niega mala relación entre Neymar y Mbappé. Nada nuevo, por otra parte. Pese a las informaciones que van trascendiendo desde hace meses, el club no cambia el mensaje. De nuevo fue Christophe Galtier el que en rueda de prensa desmintió que exista un divorcio entre el brasileño y el galo.

"Hay una discrepancia entre lo que se oye y lo que se percibe en algunas declaraciones. La realidad del vestuario no es esa. Son grandes campeones con competitividad y su ego. Tenemos un vestuario muy agradable", explicó el técnico de los capitalinos.

"Me sorprende mucho seguir hablando de lo mismo. Desde que llegué, todos los días que pasan, todo lo que vivo, son cosas normales en la vida de un vestuario. No hay nada que me sorprenda, no hay nada que me desafíe", incidió Galtier.

El divorcio entre Ney y Kylian volvió a cobrar fuerza a raíz de unas últimas informaciones de 'L'Équipe', medio galo que asegura que su relación está muy deteriorada, en un punto muerto y de no retorno.