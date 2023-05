Galtier: "Merezco quedarme en el PSG"

El entrenador del PSG pide quedarse al mando del equipo tras la coronación en la Ligue 1 Desea cumplir el contrato restante con la entidad francesa, y considera ser merecedor de ello

Tras el empate logrado ante el Estrasburgo (1-1), que ofreció el título de campeón de Francia al PSG, el técnico parisino Christophe Galtier consideró que merecía honrar su segundo año de contrato, ante la insistencia de la prensa francesa sobre la contunuidad del entrenador al mando del banquillo del París Saint-Germain y las dudas que hay al respecto.

No ha sido un fracaso

El técnico lo tiene claro: “Sí, sí, me lo merezco. Porque lo di todo en esta temporada, con mucha energía, pude mantener el rumbo en momentos muy, muy difíciles, no me perdonaron, somos campeones de Francia, ganamos el Trofeo de Campeones. Una temporada catastrófica en el PSG es cuando no eres campeón" expresó con contundencia y seguridad Galtier.

Conseguimos un objetivo claramente definido, no conseguimos los objetivos en la Copa de Francia y la Champions League, pero fue muy complicado en la segunda mitad de la temporada” añadió el técnico, quien aseguró que pese a no lograr todos los objetivos, ganar la Ligue 1 significa salvar la temporada.