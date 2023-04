¡Galtier podría enfrentarse a tres años de cárcel!

El técnico del PSG fue acusado de haber recriminado tener demasiados jugadores negros y musulmanes durante su etapa en Niza Si se confirmara el delito, la pena podría ser muy importante y también podría ser económica

El 'Caso Galtier' no ha hecho más que empezar. Después de que se destapara el correo electrónico enviado por Fournier el año pasado, ex Director deportivo del Niza, a los propietarios del club, dónde se señalaba al actual técnico del PSG de haber recriminado tener demasiados jugadores musulmanes y negros, RMC Sport ha desvelado que el entrenador se podría exponer a tres años en prisión y una multa de 45.000 euros.

Por eso, estos días ha empezado la investigación preliminar dirigida por el Departamento Criminal de Niza. En este sentido, Jean-Pierre Rivère, presidente del Niza, ha declarado hoy en calidad de testigo ante la policía. Aún así, según informa L' Équipe, no se ha pronunciado en exceso y ha dado la orden al resto de asalariados del club de no hablar públicamente sobre el tema.

No obstante, el gran escollo que presenta la investigación es demostrar que Galtier dijera tales palabras. Por ahora, es solo la palabra de Fournier contra la de Galtier. Por lo tanto, si la policía no consigue dar con pruebas documentales, vídeos o conversaciones por mensaje no se podrá procesar al técnico francés.

En este sentido, Galtier ya declaró la semana pasada que se siente tranquilo y niega con rotundidad todo lo aparecido entorno a su figura. Además, admitió que dicha información “le había chocado profundamente” y espera que se “esclarezca lo acontecido” para pasar página. Ahora, entonces habrá que esperar para comprobar que pruebas es capaz de aportar Fournier y la Justicia.