Galtier aclara que Mbappé es sólo "uno de los cuatro vicecapitanes"

El técnico del PSG destacó que se expresó mal en la última polémica en torno al crack galo "Kylian es uno de los cuatro vicecapitanes, no EL vicecapitán", remachando la última -y absurda- cuestión en torno al PSG

Cada frase en torno a Kylian Mbappé y su papel en el PSG, por pequeña e insignificante que parezca, desata una tormenta en el peculiar club parisino.

Así, el técnico Christophe Galtier ha aclarado hoy que Mbappé no es el único 'vicecapitán' del club: "¿Mbappé vicecapitán? Es un error de comunicación. Me he explicado mal. Kylian es uno de los vicecapitanes. Tenemos cuatro: Mbappé, Ramos, Kimpembe y Verratti".

Y es que cada movimiento en la entidad es un complicado juego de equilibrios, donde algunos de los egos más estratosféricos del planeta fútbol han de quedar contentos y saciados.

El bueno de Galtier acabó remarcando que “Kylian ES UNO de los vicecapitanes, pero no es EL vicecapitán”.

Queda claro.