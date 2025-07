Fabián Ruiz, el Balón de Oro en la sombra

No hay orquesta sin director. No hay obra sin autor. Ni cine sin director. Ni PSG de Luis Enrique sin Fabián Ruiz. El centrocampista de Los Palacios volvió a ser el eje en una nueva exhibición de los parisinos. Esta vez lo sufrió el Real Madrid (4-0), incapaz de encontrar respuestas ante la propuesta avasallante de los campeones de Europa. Y ante el poder goleador del también titular con la absoluta de España.

La primera parte ya fue un recital de los suyos, coronados también apoyándose en dos fallos garrafales de la defensa merengue. El primero, de Raúl Asencio, derivó en la apertura del luminoso en la bota zurda de Fabián. Dembélé la robó y cayó dentro del área, zancadilleado por Rüdiger. Pero la rápida intervención del sevillano transformó todo en celebración, gritando el 1-0 que sería 2-0 apenas minutos más tarde. Esta vez el que facturó tras errada de Rüdiger fue el propio 'Mosquito'.

NO SOLO ES GOLEADOR

No se iba a quedar ahí la fiesta. Gracias a Fabián, justamente, que volvió a hacer presencia en el marcador. Esta vez con una jugada coral que firmaría el Barça de Guardiola, pero no: es el PSG de Lucho. El que combina por banda, deja solo en carrera a Hakimi y sirve la pelota a Fabián para que, teniendo tiempo de detenerse y apuntar su remate, facture el 3-0 ante un Courtois vencido. No tenía nada que hacer el portero belga con futbolistas que le llegaban de todos lados.

Otra debacle, como contra el Arsenal. Aquel día la gestó Mikel Merino. Ahora Fabián, autor de un doblete para la renta parisina que aguantó toda la segunda parte. Poco más de una hora jugó el ex del Betis, reemplazado al 66' con el trabajo ya hecho. Le bastó para ser MVP. En total, tuvo 85 toques de balón, con una precisión del 93% en pases completados. Recital absoluto al que se le suma la labor defensiva: tres duelos ganados de los tres que disputó. Nada que envidiarle al Dembélé que pelea por el Balón de Oro. Aunque el sevillano prefiere las sombras de la sala de máquinas, su labor es tan importante como la de las grandes estrellas.

"Contento de haber hecho dos goles contra un grandísimo equipo. Intento ayudar de la mejor manera, como puedo. Intento hacer lo mejor posible y lo que me pide el míster cada momento. Soy un afortunado. Intentaremos cerrar la temporada con otro trofeo", comentó Fabián al terminar el duelo a los micrófonos de 'DAZN'. Sería el noveno trofeo con la camiseta parisina y el quinto de la temporada, buscando el repóker.