Fabián Ruiz, el 'arrepentimiento' de Luis Enrique: "Me equivoqué al no llevarle al Mundial"

No estaba Fabián Ruiz pasando por su mejor momento en París. Venía de vivir un verano inmejorable, conquistando la Eurocopa y brillando con luz propia sobre el césped. Se esperaban grandes cosas del de Los Palacios con el París Saint-Germain esta temporada, dejó el listón altísimo en Alemania. Arrancó siendo un fijo para Luis Enrique, como mínimo en la Ligue 1, pues en la Champions League iba alternando titularidades con suplencias. Le faltaba, eso sí, asentarse definitivamente. Punto de inflexión, ese Trophée des champions: pase de gol decisivo a Ousmane Dembélé.

Inicio de año prometedor, el suyo. Su verano había sido brillante, siendo indiscutible para Luis de la Fuente en la sala de máquinas. Jugó prácticamente la totalidad de los minutos del torneo - suplente ante Albania y sustituido en los minutos finales del duelo contra Georgia en octavos y en la prórroga de los cuartos frente a Alemania -. Anotó dos goles y repartió dos asistencias. Ya de vuelta a la 'realidad', le estaba costando algo más de la cuenta ser diferencial en el París Saint-Germain. Su perfil siempre había sido del agrado de Luis Enrique, que valoraba en cantidad su polivalencia y calidad.

Fabián, MVP del partido / AP

Incluso se llegó a generar cierto run run de puertas hacia fuera porque varios aficionados del conjunto parisino y algunos medios locales opinaban que su nivel mostrado con la Selección no se correspondía con el que había ofrecido en el PSG a lo largo de las últimas dos temporadas. Su figura sí que fue clave en el segundo tramo del curso pasado, uno de los culpables de que el equipo alcanzara las semifinales de la Champions.

PUNTO DE INFLEXIÓN

Pasaban las semanas y el sevillano se fue cayendo de un once inicial en el que sí figuraban los intocables Vitinha y Zaïre-Emery, y se había ido colando Joao Neves, cuya irrupción fue tremenda tras esa genial campaña en el Benfica. Cabía decir, a su favor, que fue el último de la plantilla en reincorporarse a la pretemporada, y le costó coger ritmo competitivo en un inicio. De hecho, en verano el PSG se planteó su venta, que rápidamente fue echada para atrás por el propio Luis Enrique, que consideraba a Fabián como una de sus joyas más preciadas de su proyecto.

Fabián, asistente de Dembélé en la final de la Supercopa de Francia / X

Y se reivindicó. En el último encuentro del 2024, brindando una asistencia contra el Mónaco y completando los noventa minutos. No pudo estrenar el 2025 de la mejor manera, ingresando como revulsivo y asistiendo a Dembélé en el tanto que les hacía campeones de la Supercopa de Francia ante (también) el Mónaco. En Ligue 1 disputaría todos los minutos de los siguientes partidos. Y desempeñaría un rol protagonista en la Champions League. Por si fuera poco, anotó el solitario y decisivo tanto a un combativo Toulouse en la última jornada (0-1).

Fabián celebra el gol / PSG

LUIS ENRIQUE RECONOCIÓ SU ERROR

Curiosamente, Luis Enrique le elogió en la previa del duelo y reconoció su error al no convocarle para el Mundial de Qatar, cuando era seleccionador español: "Yo estoy muy contento con el rendimiento de Fabián desde la temporada pasada. Sé que ha tenido algunos momentos en los que aquí no se ha apreciado su aportación al equipo, pero yo te digo que es uno de los mejores jugadores que tengo en el medio de campo en relación a jugar en función a sus compañeros. Algo vital para la manera en la que nosotros jugamos".

Luis Enrique, dando instrucciones a Fabián / X

"Es capaz de jugar de cara con muchísima claridad y dar pases decisivos con facilidad. Es capaz de jugar entre las líneas, es capaz de jugar sin balón. Tiene llegada, tiene chut, tiene trabajo defensivo. Fue internacional conmigo, jugó el europeo. Al Mundial, no lo llevé y creo que me equivoqué, ahora lo puedo decir. En su momento creía que no, pero ahora lo puedo decir. Me equivoqué, debería haber estado. Pero yo estoy muy contento de lo que aporta Fabián dentro y fuera", finalizó.