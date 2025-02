Fabián: "Llegaba a casa llorando después de entrenar"

Fabián Ruiz se ha ganado a pulso ser considerado uno de los mejores centrocampistas de la actualidad. El futbolista de Los Palacios y Villafranca se ha sentado esta temporada en el once del PSG y está rindiendo a un nivel excelente de la mano de Luis Enrique.

Ya en la pasada Eurocopa, Fabián fue uno de los puntales de la selección española que se proclamó campeón en Alemania. El exjugador del Betis fue autor de dos goles, en el estreno contra Croacia y en octavos delante de Georgia, además de repartir dos asistencias. Más allá de los números, se convirtió en uno de los ejes del juego español y, en consecuencia, fue elegido en el 'Once Ideal' del torneo.

De vuelta al PSG, el de Los Palacios ha sabido mantener este excelente nivel. Hasta el momento, Fabián ha disputado 2105 minutos, siendo autor de tres goles y regalando cinco asistencias. Sin embargo, no siempre ha sido así de dulce la carrera del centrocampista.

UN INICIO COMPLICADO

En un avance de la entrevista en 'Universo Valdano', el futbolista andaluz explicó que "me costó adaptarme, sobre todo con el clima" en su primera campaña con la camiseta del PSG. También se abrió acerca de sus duros inicios en el mundo del fútbol cuando era niño: "Incluso llegaba llorando a casa después de entrenar. No era feliz y a veces decía que no quería ir más a entrenar".

Entre otros temas, Fabián explicó cómo es trabajar con 'Lucho'. "Luis Enrique es un gran profesor, no deja relajarte ni un segundo. Creo que eso al final se agradece, tienes que estar todos los días, durante toda la temporada, concentrado y mejorando porque él no se casa con nadie", apuntó.

Cabe destacar que el técnico asturiano ha elogiado públicamente en varias ocasiones a Fabián, e incluso admitió haberse equivocado al no convocarlo en el Mundial de 2022. "Fue internacional conmigo. Jugó la Euro 2021, pero al Mundial no lo llevé y creo que me equivoqué. En su momento creía que no, pero ahora lo puedo decir: me equivoqué, debería haber estado", expuso hace unas semanas.