El extraño caso de Hugo Ekitiké

Hugo Ekitiké irrumpió en la Ligue 1 de manera muy sorprendente. Fue en la temporada 2021/22, cuando tenía 19 años, en el Stade Reims de Óscar García. El delantero francés fue el máximo goleador en liga del cuadro del noreste de Francia con 10 tantos y 4 asistencias en 24 partidos. Y llamó la atención del equipo más poderoso del país, el PSG de Nasser Al-Khelaïfi.

Los parisinos se encapricharon de él. Y tras su primer año en la élite del fútbol francés decidieron ficharlo. Costó más millones que partidos disputados en la élite del fútbol francés. 28,5 millones de euros contra 24 encuentros. Para 'esquivar' el fair-play financiero, lo hicieron con una fórmula un tanto curiosa.

Llegó a París el verano de 2022 en calidad de cedido con opción de compra para el verano de 2023. De este modo, su incorporación permanente no computó en el ejercicio anterior.

"TIENE CALIDAD PARA SER MUY BUENO"

“Hay algo muy especial en él. Es joven y tiene calidad para convertirse en un muy buen jugador. Pero también mucho que mejorar, trabaja mucho en los entrenamientos”, explicaba Óscar García sobre Ekitiké, ante de fichar por el PSG.

Ekitiké, durante su presentación con el PSG / @PSG

Evidentemente, en el Parque de los Príncipes sabían que incorporaban a un futbolista de futuro, que debía pulir ciertos aspectos de su juego y explotar al máximo sus fortalezas. Para ello, debían darle minutos, continuidad, y con la responsabilidad de no exponerlo demasiado.

Bajo las órdenes de Galtier, la gestión con Ekitiké fue positiva. Participó en 33 encuentros, sumando un total de 1.395 minutos, casi 43 por choque. Marcó 4 goles y repartió 4 asistencias de delantero centro, mostrando cierta sintonía con la gran estrella del club, Kylian Mbappé. Sin embargo, con Luis Enrique ha desaparecido completamente del mapa.

8 MINUTOS DESDE QUE ARRANCÓ LA TEMPORADA

El asturiano no cuenta absolutamente para nada con él. Solo ha disputado 8 minutos en lo que va de temporada, en la primera jornada de liga contra el Lorient (0-0). Pero su situación es aún más insostenible: pese a no sufrir ningún problema físico, no entra en una convocatoria desde el pasado 26 de agosto, donde no jugó ni un segundo en la victoria del PSG ante el Lens (3-1).

Luis Enrique no cuenta con Ekitiké / EFE

Gabriel Moscardo, nuevo fichaje de este enero, publicó una foto en sus redes sociales mostrando su camiseta del PSG con el número 44, el que usa Ekitiké, por lo que se da por entendido que su marcha del equipo está al caer.

La directiva quiere darse prisa para encontrarle salida. El Eintracht Frankfurt sería el equipo que está más cerca de 'acogerlo'. Según información de 'Telefoot', el cuadro alemán enviará una oferta al PSG de una cesión con opción de compra de 20 millones de euros tras el 'no' a una primera propuesta.