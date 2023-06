"No me extrañaría que Mbappé llegara a un acuerdo con el PSG"

"Tuvo la oportunidad de ir al Real Madrid y renovó, por lo que no me extrañaría que llegue a un acuerdo con el PSG", dice Florent Malouda El exinternacional francés, eso sí, comentó en 'The Sun' que "sólo es cuestión de tiempo que acabe en el Real Madrid"

No hay verano sin culebrón a tres bandas entre Kylian Mbappé, el PSG y el Real Madrid. Y cada personalidad en el mundo del fútbol tiene su opinión al respecto.

El último en hablar ha sido Florent Malouda, el que fuera internacional francés. Desde que el de Bondy comunicó su intención de seguir en el PSG pero no más allá de junio de 2024, en su país no se habla de otra cosa y Malouda opinó en 'The Sun'.

"Para mí solo es una cuestión de tiempo que Kylian acabe jugando en el Real Madrid", dijo, aunque sin cerrar la puerta a un posible acuerdo con el club parisino: "Tuvo la oportunidad de ir al Real Madrid y renovó, por lo que tampoco me extrañaría que llegue a un acuerdo con el PSG". Una cosa y la contraria en dos frases seguidas, así siempre se tendrá la razón a posteriori.

El ex jugador de Olympique de Lyon y Chelsea y 80 veces internacional con 'les bleus' añadió: "Me sorprendería mucho que Mbappé se fuera del PSG este verano. Creo que desde su punto de vista, siempre ha estado todo bastante claro: él quiere que el PSG le dé un proyecto que pueda cumplir con sus ambiciones. No es un problema de dinero, Kylian está buscando grandeza y quiere encontrar un club que pueda igualar su talento y, sobre todo, darle la oportunidad de ganar la Champions League".

Quedan todavía muchos ríos de tinta al respecto. Un culebrón interminable donde los dimes y diretes, y los ridículos de unos y otros se van alternando sin solución de continuidad.