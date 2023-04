La explicación del último cabreo de Mbappé

Según Fayza Lamari, la madre del atacante francés, su hijo reaccionó como "un niño que ha nacido con redes sociales" y que no debió hacer Tras el ver el vídeo de la campaña de captación de socios del combinado parisino, crack francés publicó un mensaje en Instagram

Hará una semana de la polémica campaña de captación de socios del París Saint-Germain, en la que el combinado parisino utilizó a Mbappé, prácticamente, como única imagen, en la que llega a ser por un momento el único que habla y la figura predominante, con las ausencias del crack brasileño, Neymar Jr., y el astro argentino, Leo Messi. Algo que según Fayza Lamari, la madre del atacante francés, su hijo reaccionó como "un niño que ha nacido con redes sociales" y que no debió hacer.

Para la estrella del París Saint-Germain, Kylian Mbappé, "el PSG es un gran club y una gran familia, pero no es el Kylian Saint-Germain". Unas declaraciones que 'incendiaron' París y donde tuvo que intervenir el propio Nasser Al Khelaïfi para apagar los fuegos.

"Kylian habló en caliente, con el corazón, estaba enfadado. Reaccionó como un niño que ha nacido con las redes sociales, cada uno tiene su propia forma de comunicarse. Me llamó enojado, comprendí cómo se sentía y le dije: ‘Ahora en caliente no es momento de reaccionar, déjalo estar y ya habrá tiempo de pedir explicaciones’. Y él me respondió: ‘No, no quiero esperar. Sé las consecuencias y las aceptaré", explicó Fayza Lamari en una entrevista concedida a Public Sénat.

Comunicado Mbappé

Tras el ver el vídeo de la campaña de captación de socios del combinado parisino, el propio crack francés publicó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram para protestar por ello: "Acabo de ver la campaña de abonos del club para la temporada 2023-2024. En ningún momento se me informó del contenido de la misma con mi interlocutor. Parecía cuando la hice una entrevista básica en una jornada de marketing del club. No estoy de acuerdo con este vídeo publicado. Por eso lucho por los derechos de imagen individuales. El PSG es un gran club y una gran familia, pero definitivamente no es Kylian Saint-Germain", explicó Mbappé en redes sociales.

Un mensaje que pronto alertó a la cúpula del PSG, que tuvieron que realizar una reunión urgente para encontrar una solución: "Fue rápido. No hubo ningún conflicto interno. Nos encontramos a Kylian en un anuncio diciendo ‘es hora de hacer las maletas, nos vamos a casa’, ese fue el detonante. El PSG siempre será el PSG, esté o no esté Kylian. Los jugadores pasan, el club permanece", comunicó Lamari.