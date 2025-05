Emmanuel Petit: "El PSG era repugnante hasta que llegó Luis Enrique"

Europa alaba a Luis Enrique por el nivel de juego que ha alcanzado su Paris Saint-Germain. Con un fútbol propositivo, combinativo y ofensivo, el equipo francés opta con fuerza al triplete y se ha destacado claramente en este segundo tramo final de competición como uno de los mejores conjuntos del mundo. Sin embargo, el asturiano ha conseguido algo aún más destacable en su segundo curso en París: lavarle la cara a un club que no generaba mucha simpatía por su vínculo con Qatar y sus millones ilimitados.

Las palabras de Emmanuel Petit (Normandía, 1970) lo demuestran a la perfección. El exjugador francés, campeón del mundo en 1998 y reconocido por su trayectoria en clubes como el Mónaco, Arsenal, Barça o Chelsea, repasó su carrera en MARCA y habló de la actualidad del fútbol galo. Como siempre, sin pelos en la lengua.

Al ser preguntado sobre el Paris Saint-Germain, el campeón de esta temporada desde principios de abril, ofreció una respuesta más que interesante: “Lo más importante es que el PSG no es sólo Dembélé, es un equipo. En el equipo de la temporada de la Ligue 1, nueve jugadores eran del PSG, Luis Enrique fue el entrenador del año, Dembélé el mejor jugador... Ojalá que Doué sea el mejor jugador joven, todo gira en torno al París Saint-Germain. Creo que están haciendo probablemente la mejor temporada desde la adquisición catarí”, repasaba Petit.

“No soy hincha del PSG, pero la imagen y la comunicación del club han cambiado por completo. Durante años no me gustó por lo que hacía con su dinero. En el terreno de juego todo era ostentación y mal comportamiento, pero fuera del campo, la comunicación era mala. La arrogancia de los jugadores y también de los aficionados era repugnante”, reconocía.

Luis Enrique aplaude a la hinchada del PSG / @PSG_inside

Sin embargo, esto ha cambiado gracias a Luis Enrique: “Desde que llegó Luis Enrique, sobre todo en los últimos meses, todo ha cambiado. Creo que algo hizo ‘clic’ en sus mentes cuando ganaron al Manchester City a finales de enero. Empezaron 2025 de muy buena manera y su confianza cambió. Luis Enrique sonríe en las ruedas de prensa y bromea con los periodistas. Hace un par de meses era muy arrogante, ahora ya no. Y si nos fijamos en la media de edad del equipo, creo que tienen un gran futuro por delante. Creo que se convertirán en una potencia, en un equipo muy difícil de batir en el panorama europeo”.

Petit, quien jugó para el Barça en la temporada 2000-01, también tuvo tiempo para opinar sobre los Clásicos de esta temporada: “Ha sido así toda la temporada entre ambos clubes, muchos goles, increíble de ver. Es como ver a dos boxeadores que se turnan para golpear y ver quién cae. Pero al final, el Barcelona ha ganado todos los partidos contra el Madrid, a pesar de que Mbappé ha marcado tantos goles. Todos hemos visto que el Barcelona es mucho mejor equipo que el Madrid. Mbappé por sí solo no puede ganar esos partidos, necesitaba un verdadero equipo a su alrededor, y ese no fue el caso durante la temporada”.

Finalmente, valoró la primera temporada de su compatriota Mbappé en el club blanco: “No esperaba que marcara tantos goles, récord para un debutante, pero tampoco ganó ningún trofeo importante, así que es una temporada un poco rara. Está anotando mucho, incluido el triplete contra el Barcelona, pero no marcó en algunos partidos realmente importantes, como el de ida y vuelta contra el Arsenal: no hizo nada en absoluto”.

Mbappé marcó ante el Sevilla su gol 29 de la temporada en Liga / Agencias

“El hecho de que Kylian llegara y se convirtiera en la estrella... llegó a un equipo que ganó la Liga de Campeones y fue muy difícil para él, sobre todo en la posición de número nueve, que no es su posición natural. Así que lo ha hecho bien, aunque podría haber sido mucho mejor si hubiera tenido un verdadero equipo a su alrededor. Todo se mezcló, porque creo que este equipo no estaba equilibrado desde el principio de la temporada. Se puede hablar de individualidades, pero al final los partidos se ganan con unidad, con alma, con espíritu de equipo. Eso es exactamente lo que le ha faltado al Madrid toda la temporada”, concluyó.